[Deal du jour] Si vous êtes fan de simulation automobile, un volant et des pédales sont deux accessoires indispensables. Compatible avec la PS5 et la Xbox Series, le combo G923 de Logitech est en ce moment en promo.

Si vous êtes un joueur de Forza Horizon 5 ou encore Assetto Corsa, l’accessoire ultime à avoir reste un volant et pédalier ressentir des sensations de pilotage de votre bolide virtuel. Avec ce G293 qui intègre un retour de force qui se connecte à la physique du jeu et un système de freinage sensible à la pression, nul doute que l’immersion sera décuplée.

Cette nouvelle version du kit volant + pédalier Logitech G293 est lancée en 2020 au prix de 429 €. Elle est actuellement proposée sur le site de Logitech au prix de 279 €.

C’est quoi, ce volant et ces pédales ?

Le G923 est la dernière génération de volants de course de Logitech G. Il conserve le design de son prédécesseur, avec des lignes élégantes et sportives. Le métal brossé, les surpiqûres en cuir de type automobile et les pédales polies confèrent au G923 des finitions haut de gamme. Au milieu du volant, vous retrouverez un marqueur central intégré, un cadran rotatif ainsi que les commandes qui renvoient aux manettes classiques de Xbox Series X|S, ou PS5. Les boutons et la croix directionnelle sont proprement intégrés et à portée de main.

La plupart des fonctionnalités et réglages de pilotage sont accessibles à partir du commutateur intégré. Grâce au nouveau micrologiciel utilisé par Logitech pour le G923, le volant contrôle le flux de courant transmis aux moteurs des roues et ajuste le voltage en fonction des caractéristiques physiques du jeu. La précision des sensations est meilleure que sur les versions précédentes, et offre un plus grand réalisme. Vous retrouverez aussi un double embrayage programmable et une pédale de frein progressive, pour un freinage sensible à la pression.

Le logitech G923 existe aussi avec les boutons Xbox Series // Source : Logitech

À ce prix, leLogitech G923 est-il une bonne affaire ?

Moins de 300 € c’est une très bonne affaire pour cet accessoire. En dehors des sensations de pilotage bien présentes, le volant s’accompagne de plusieurs fonctions qui ajoutent à l’immersion. Des témoins lumineux intégrés vous indiquent par exemple votre plage de régime, directement dans votre champ de vision.

La sensibilité du volant est bien sûr réglable, avec un niveau de retour de force programmable. Le logiciel gaming G HUB permet de personnaliser les différents boutons, mais uniquement sur PC.

Les points à retenir sur ce kit volant et pédalier :

Des finitions irréprochables

Les sensations immersives du volant

Le pédalier avec freinage progressif

