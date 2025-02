Lecture Zen Résumer l'article

[Deal du jour] Le Nintendo Alarmo est un réveil connecté pour se lever en douceur avec les musiques des licences les plus célèbres de Nintendo. Les précommandes viennent de commencer. Voilà où le trouver au meilleur prix.

Alors que la Nintendo Switch 2 se fait attendre, Nintendo commercialise son réveil Alarmo. Avec son design rond et coloré, propre à de nombreux produits du fabricant, et son écran LC capable d’afficher des animations, Nintendo compte bien se faire une place de rêve sur vos tables de nuits. Vous pourrez vous réveiller au son de Super Mario ou de Zelda, et ainsi être à l’heure pour la présentation de la Switch 2, prévue pour le 02 avril prochain.

Le Nintendo Alarmo est prévu pour le 06 mars 2025 au tarif de 99,99 €. Vous pouvez précommander le réveil au prix de 94,99 € sur Cdiscount, son prix le plus bas. Notez que la livraison express pour le recevoir le jour de sa sortie sera facturée 4,99 €. La livraison normale via Mondial Relay et Chronopost est gratuite.

C’est quoi, ce réveil de Nintendo ?

Le Nintendo Alarmo est un réveil connecté au design identifiable entre mille, qui reprend les codes visuels de la firme de Kyoto. Avec ses courbes toute en rondeur, sa couleur rouge et la typo de ses chiffres, le réveil s’inscrit clairement dans la gamme des accessoires Nintendo. Vous pourrez sélectionner votre musique parmi 35 sonneries tirées de cinq jeux Nintendo, puis choisir une scène et une heure, comme avec un réveil classique. Alarmo vous réveillera à l’heure choisie et avec la musique et les effets sonores sélectionnés.

Chaque sonnerie propose aussi des thèmes visuels différents, via l’affichage sur l’écran. Notez que si vous associez votre compte Nintendo, vous pourrez télécharger des thèmes supplémentaires comme Mario Kart 8 Deluxe ou Animal Crossing: New Horizons, et profitez de futures mises à jour gratuites. Pour pousser plus loin l’interaction, son capteur permet de détecter vos mouvements afin de reconnaître lorsque vous bougez, et ainsi baisser l’intensité de la sonnerie. Une fois debout, le réveil s’arrête automatiquement.

Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) En cliquant sur « J’accepte tout », vous consentez aux finalités susmentionnées pour l’ensemble des cookies et autres traceurs déposés par Humanoid et ses partenaires. Vous gardez la possibilité de retirer votre consentement à tout moment. Pour plus d’informations, nous vous invitons à prendre connaissance de notre Politique cookies. J’accepte tout Gérer mes choix Présentation du réveil Nintendo Alarmo

À ce prix, ce réveil connecté est-il une bonne affaire ?

100 € pour un réveil, c’est un peu cher. 100 € pour un réveil Nintendo, c’est toujours un peu cher. 94 € pour un réveil connecté Nintendo, c’est déjà un peu mieux. Alarmo est heureusement un peu plus qu’un simple réveil. Il dispose d’une option « Sons relaxants » pour se détendre avec des musiques et sons lorsque vous vous mettez au lit. Pour le réveil, vous aurez le choix entre un mode énergique ou un mode plus tranquille.

Alarmo embarque aussi un historique assez complet pour consulter le temps que vous avez passé au lit, si vous avez bougé durant votre sommeil, ou le temps qu’il vous a fallu pour vous lever. Notez que vous pouvez utiliser Alarmo comme un réveil traditionnel, grâce au bouton présent sur sa face supérieure.

Les points à retenir sur ce réveil :

Joli si on aime le style Nintendo

Des capteurs pour une expérience plus personnel

Les musique des jeux Nintendo

C'est sûr : vous payez votre forfait mobile trop cher Forfait mobile : comparez toutes les offres 4G et 5G sans engagement Comparateur forfait mobile sans engagement

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+

Marre des réseaux sociaux ? Rejoignez la communauté Numerama sur WhatsApp !