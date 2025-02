Lecture Zen Résumer l'article

[Deal du jour] Moins cher que les AirTags d’Apple ou les balises de Samsung, ce tracker Bluetooth du fabricant Atuvos est une excellente alternative pour localiser ses objets égarés. Le lot de 4 est actuellement en promotion.

Les Smart tag trackers d’Atuvos peuvent vous aider à trouver facilement vos objets de valeur sur lesquels ils sont fixés. Compatibles uniquement avec les appareils iOS, ils peuvent se placer sur vos clés, portefeuilles, bagages, valises, sacs pour que vous puissiez retrouver ces derniers via l’application.

Le lot de 4 Smart tag trackers d’Atuvos est normalement vendu 39,99 €. Il est en ce moment proposé au prix de 31,99 € sur Amazon. Le tracker à l’unité est au prix de 11,99 €.

C’est quoi, cette balise Bluetooth ?

Tout comme les Galaxy SmartTags, et à l’inverse de chez Apple, les Smart tag d’Atuvos optent pour un design en forme de porte-clé. Ils sont donc faciles à accrocher à vos clés ou à votre sac sans avoir à acheter un accessoire supplémentaire. La balise profite de plus d’une bonne conception et est certifiée IP67 pour résister à la poussière, à la projection d’eau ou à la pluie. La balise est compatible avec les appareils iOS, mais pas Android. Si vous possédez un iPhone, vous pourrez donc utiliser l’application « Find My » du smartphone pour une connexion sûre et sécurisée.

Un Smart tag fonctionne comme n’importe quelle balise Bluetooth. Après avoir activé le Bluetooth de votre iPhone ainsi que l’app « Localiser », vous n’aurez plus qu’à appairer le Smart Tag en appuyant dessus une dizaine de secondes. Une fois apparié, l’application « Find My » retrouvera le tracker. Si ce dernier est à proximité, il émettra un son. Plus loin, votre téléphone vous indiquera son dernier emplacement.

Les balses peuvent se mettre partout grâce à leur design pratique // Source : Atuvos

À ce prix, cette balise est-elle une bonne affaire ?

C’est un très bon prix pour quatre balises au prix d’un seul AirTag d’Apple (31 €). Au rang des fonctions pratiques, la balise d’Atuvos peut envoyer des notifications instantanées si vous oubliez accidentellement votre traceur, ou permet à quelqu’un de vous contacter s’il trouve votre tracker. Une fonction anti-suivi est aussi disponible, si la balise de quelqu’un atterrit sur vos affaires. Votre appareil Apple le détectera automatiquement et vous enverra un message pour vous en informer.

Enfin, la pile bouton CR2032 offre une autonomie d’environ un an.

Les points à retenir sur cette balise Bluetooth Atuvos :

Moins cher que les balises d’Apple ou de Samsung

Compatible iOS

Son design de porte-clés très pratique

