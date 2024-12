Lecture Zen Résumer l'article

Google collabore avec Apple pour empêcher les traqueurs Bluetooth, comme le AirTag, de suivre une personne à leur insu. Le créateur d’Android vient d’annoncer plusieurs mesures conçues pour bloquer les « stalkers ». Elles concernent les appareils du réseau Google Find My.

Google a annoncé le 11 décembre de nouveaux changements dans le fonctionnement des smartphones Android, qui visent à protéger les utilisateurs de smartphones de l’usage malveillant d’un traqueur Bluetooth compatible avec la fonction « Localiser mon appareil ». Google élargit les mesures mises en place avec Apple contre le traqueur AirTag à l’ensemble de l’écosystème, pour que de plus petites marques ne soient pas utilisées de manière illégale.

Comment empêcher le suivi avec des traqueurs Bluetooth

Première annonce de Google : si un traqueur inconnu est détecté près de vous, il est désormais possible de suspendre temporairement la localisation de son smartphone pendant 24 heures, le temps d’agir. L’objectif de Google est de laisser du temps pour trouver l’appareil et le désactiver, voir en allant demande de l’aide aux autorités, sans alerter la personne qui vous suit.

Un traqueur Bluetooth // Source : Numerama

Deuxième annonce : l’ajout d’une fonction « Rechercher à proximité » qui permet de se faire guider jusqu’au traqueur. Pour le moment, on ignore à quoi cette fonctionnalité ressemble, mais il est possible que Google s’inspire de l’interface imaginée par Apple avec des flèches pour vous diriger.

Le problème des AirTag et des autres traqueurs

Pouvoir attacher un AirTag ou un autre traqueur Bluetooth à ses clés est bien pratique, sauf quand la technologie se retourne contre vous. Certaines personnes malintentionnées utilisent ces objets pour pister leurs victimes, en dissimulant discrètement un traceur dans une poche ou dans une voiture par exemple.

Depuis l’arrivée des AirTag, de nombreux utilisateurs signalent ces problèmes. Apple et Google collaborent pour mettre en place des systèmes pour éviter cela, mais il reste compliqué d’éradiquer totalement ces histoires sordide. Un iPhone reçoit par exemple une alerte dès qu’un AirTag se trouve à proximité, et Apple lui indique s’il a été modifié (si son haut-parleur a été retiré pour éviter qu’on l’entende, par exemple).

Un AirTag est un outil de localisation. // Source : Đức Trịnh sur Unsplash « >Unsplash

En mai 2023, Apple, Google et d’autres entreprises de l’industrie s’étaient mises d’accord pour pour créer un standard anti-stalking, le « Detecting Unwanted Location Tracker ». Dans l’idée, il garantit qu’un AirTag peut être reconnu par Android, et qu’un traceur Google Find My peut être vu par un iPhone. Les annonces du jour concernent les traceurs de l’écosystème Google et Android, pas l’AirTag et les iPhone.

