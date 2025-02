Lecture Zen Résumer l'article

[Deal du jour] Si vous êtes à la recherche d’un écran PC pour jouer à vos jeux vidéo dans de bonnes conditions, ce moniteur AOC possède ce qu’il faut. Il est en ce moment en promotion et possède un excellent rapport qualité-prix.

C’est quoi, cette promotion sur ce moniteur PC ?

Le moniteur gaming AOC Q27G2E est normalement vendu 189,99 €. Il est en ce moment disponible sur le site de Grosbill au prix de 159,99 €.

C’est quoi, ce moniteur gaming AOC ?

Cet écran pour PC n’est pas d’appellation d’origine contrôlée, mais bien un moniteur du fabricant AOC, spécialiste des moniteurs. La marque propose des écrans abordables et de bonne qualité, comme ce Q27G2E. Bien conçu et il présente des bordures fines et un pied ergonomique, afin de le placer facilement l’écran sur votre bureau.

Le moniteur embarque une dalle antireflets VA à la résolution QHD d’une diagonale de 27 pouces et au format d’affichage 16:9. L’écran met bien l’accent sur les contrastes et les noirs profonds pour une dalle VA. Il affiche d’une résolution de 2560 × 1440, qui offre une belle luminosité et une colorimétrie globalement bien calibrée, même si un petit passage dans les réglages ne fera pas de mal pour l’ajuster à votre convenance.

Le moniteur gaming Q27G2E // Source : AOC

À ce prix, ce moniteur gaming est-il une bonne affaire ?

Sans être le meilleur moniteur sur le marché, c’est une excellente affaire pour un écran gaming de ce format avec un bon taux de rafraîchissement de 155 Hz. Il sera parfaitement fluide durant vos parties. Vous pourrez aussi compter sur un temps de réponse de 1 milliseconde, un atout pour les joueurs de FPS notamment. Il s’accompagne de la fonction Adaptive Sync, afin de réduire les déchirures d’écran, les saccades et le décalage d’entrée.

Vous pourrez commuter les réglages entre pré-réglages intégrés pour les jeux FPS, de course ou RTS, mais aussi personnaliser vos propres conditions de jeux et les enregistrer. Niveau connectique, le moniteur d’AOC embarque deux entrées HDMI, une entrée DisplayPort et une DisplayPort 1.2, une sortie audio ainsi qu’une sortie casque (3,5 mm).

C'est sûr : vous payez votre forfait mobile trop cher Forfait mobile : comparez toutes les offres 4G et 5G sans engagement Comparateur forfait mobile sans engagement

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+

Marre des réseaux sociaux ? Rejoignez la communauté Numerama sur WhatsApp !