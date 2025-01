Lecture Zen Résumer l'article

Nvidia, AMD, Microsoft, Google ou ARM… Les grandes entreprises de l’intelligence artificielle connaissent une correction boursière sévère à cause de l’émergence de DeepSeek, le ChatGPT chinois devenu numéro 1 des téléchargements sur l’App Store. Les investisseurs semblent ne pas comprendre ce qu’il se passe.

Lundi noir pour l’intelligence artificielle générative. Après une chute en fin de semaine dernière, alors que les médias commençaient à parler de DeepSeek, le nouveau géant chinois de l’intelligence artificielle, les entreprises du secteur ont grandement chuté en bourse à l’ouverture de Wall Street le 27 janvier 2025. DeepSeek, avec son nouveau modèle DeepSeek-R1, a dépassé ChatGPT dans les téléchargements de l’App Store. La force du modèle chinois est qu’il consomme très peu de ressources, grâce à une architecture pensée pour l’efficacité, ce qui réduit l’intérêt de posséder des cartes graphiques dernier cri.

En conséquence, Nvidia, AMD, Microsoft, Google ou ARM s’effondrent. Nvidia, qui était devenue la vitrine de l’IA générative, a connu une baisse de 11 % de sa valeur à l’ouverture, après avoir déjà perdu 5 % lors de la précédente journée.

Wall Street craint un effet DeepSeek

À l’ouverture lundi 27 janvier, plusieurs actions fortes du monde de l’IA ont connu de grandes corrections (les résultats définitifs ne seront connus qu’à la fermeture de la bourse). À 16 heures, heure française (la bourse ouvre à 15h30), les performances étaient les suivantes :

Nvidia : – 11 %

– 11 % AMD : – 4,5 %

– 4,5 % Microsoft : – 4 %

– 4 % Alphabet : – 2,5 %

– 2,5 % ARM : – 7,5 %

– 7,5 % Broadcom : – 14 %

– 14 % BE Semiconductor : – 7 %

– 7 % ASML : – 7,75 %

D’autres géants américains, comme Apple, sont dans le vert (+ 1,5 %). Cela s’explique par le fait qu’Apple privilégie des IA optimisées pour des tâches précises, plutôt qu’une course à la puissance. Les exploits de DeepSeek, qui entraînent ses modèles d’une façon similaire, consolident les décisions du créateur de l’iPhone.

Nvidia a connu une belle chute le 27 janvier. // Source : Perplexity Stock

Pourquoi Wall Street s’inquiète pour les champions américains de l’IA ? Parce que DeepSeek, avec son modèle DeepSeek-R1, propose un modèle d’avant-garde capable de « raisonner » comme ChatGPT-o1, mais pour 27 fois moins cher.

Son tour de magie se cache dans une architecture appelée « Mixture-of-Experts » qui permet au modèle de n’utiliser que 37 milliards de paramètres sur les 671 milliards disponibles, pour faire des économies de ressources. DeepSeek analyse ce dont l’utilisateur a besoin, et optimise ainsi automatiquement son IA. Résultat : il a pu arriver à des performances similaires au meilleur ChatGPT avec d’anciennes cartes graphiques, sans dépenser une fortune.

En comparaison, les géants américains de l’IA misent sur le « toujours plus », à savoir l’achat de millions de cartes graphiques, souvent chez Nvidia, pour faire tourner des modèles toujours plus consommateurs en ressources. La Chine prend une longueur d’avance sur les États-Unis avec DeepSeek, prouvant qu’il est possible de faire aussi bien avec beaucoup moins. Wall Street craint que cette « découverte » ralentisse la vente de puces, même si sa réaction est sans doute extrême. L’émergence de modèles peu consommateurs en ressources pourrait aussi accélérer le développement de l’IA… et donc la nécessité d’avoir les meilleures puces.

