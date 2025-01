Lecture Zen Résumer l'article

Lors de sa conférence au CES 2025, la compagnie aérienne Delta a annoncé que YouTube Premium arriverait dans les écrans de ses sièges d’avion. Des écrans qui seront prochainement QLED, proposant de la 4K HDR.

Un vol de 12 heures, c’est bien plus supportable avec un bel écran pour visionner des films et des séries. Bientôt, on pourra même regarder des vidéos YouTube (surtout celles de Numerama !). C’est Delta Airlines qui a présenté cette évolution durant le CES 2025, depuis la fameuse Sphère de Las Vegas.

YouTube Premium dans un avion arrive en 2026

Delta a noué un partenariat avec YouTube pour pouvoir profiter de la plateforme et de ses vidéos sans publicité. Avec cela, s’ajoute l’accès à YouTube Music, pour la musique en streaming. Il s’agit de proposer YouTube Premium à bord « de la plupart des vols », précise la compagnie américaine.

Delta fait sa promotion au CES 2025. // Source : Delta

Le service apparaîtra via les sièges de nouveaux avions à partir de 2026. Ce seront des sièges comprenant Delta Sync, un système de services dans le cloud. En clair, les écrans des sièges ne font pas fonctionner directement YouTube ou les autres applications. Des serveurs intermédiaires seront dans la boucle.

Pour aller plus loin sur la SVoD durant les vols : des écrans QLED 4K HDR

Ces nouveaux écrans monteront en gamme : ils passeront au QLED. Cette technologie de dalle délivre un contraste infini, mais avec des couleurs et une luminosité meilleure que l’OLED. Ces écrans seront 4K HDR, c’est-à-dire qu’ils proposeront une bonne définition ainsi que des zones sombres et claires mieux éclairées.

Le système d’infodivertissement dans les avions Delta. // Source : Delta

Cela viendra avec du Bluetooth : on pourra connecter son casque ou ses écouteurs sans fil à son écran. C’est utile si on ne veut pas utiliser les accessoires fournis par la compagnie aérienne. Au sujet des films et séries disponibles, Delta compte ajouter un système de recommandations personnalisées à l’avenir. Les Français pourront en profiter puisque Delta a des vols depuis et vers Paris (Charles de Gaulle et Orly).

Découvrez les bonus Numerama+ + rapide, + pratique, + exclusif Zéro publicité, fonctions avancées de lecture, articles résumés par l'I.A, contenus exclusifs et plus encore. Découvrez les nombreux avantages de Numerama+. S'abonner à Numerama+

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+