Participer au mois sans tabac, en novembre, c’est se motiver et se faire aider dans l’arrêt total de la cigarette. C’est en tout cas un moment qui peut augmenter votre chance de réussite. Et pour cela, différentes applications gratuites sont là pour vous accompagner.

Le mois de novembre est plutôt riche en événements. Fête des Morts, Black Friday, Armistice, Beaujolais Nouveau (à consommer avec modération), vous n’aurez que l’embarras du choix… Mais il y a un événement à ne pas manquer si vous êtes fumeur… c’est le mois sans tabac ! C’est l’occasion de s’inscrire dans une démarche santé et bien-être.

Pour réussir ce défi de 30 jours et aller plus loin dans l’arrêt complet de la cigarette, il est important de se faire accompagner et d’être bien entouré pour se motiver et ne pas craquer. Et pour vous aider, il existe quelques applications pertinentes et bien pratiques, gratuites et compatibles avec vos appareils.

Après l’édition 2023, quel est le mois sans tabac en 2024 ?

En 2024, le mois sans tabac a lieu au mois de novembre.

Quelles sont les meilleures applications gratuites pour vous aider à arrêter de fumer ?

Tabac info service, l’application officielle

L’application Tabac Info Service // Source : l’Assurance Maladie

Tabac info service, c’est un dispositif complet, développé par le Ministère de la Santé et l’Assurance Maladie qui aide les fumeurs à stopper la cigarette. Grâce aux appels gratuits à des médecins et professionnels de la santé, mais aussi à l’application mobile gratuite, un système d’encadrement complet est mis en place.

L’application vous permet de suivre votre consommation de cigarettes, d’obtenir des conseils, de réaliser des exercices de relaxation lorsque le manque se fait ressentir, mais aussi de visualiser des statistiques de votre progression et les économies réalisées avec l’arrêt du tabac.

Tabac info service, l’appli Télécharger gratuitement

Flamy, garder la motivation pour arrêter de fumer

Flamy, garder la motivation pour arrêter de fumer // Source : Offlinefirst LTD

Flamy est aussi une application pour aider les futurs non-fumeurs à pérenniser leur arrêt du tabac. Plusieurs outils sont mis à leur disposition : programmes personnalisés, conseils avisés, compteur d’économies réalisées, etc.

Mais pour les développeurs de Flamy, le plus important, c’est la motivation. Et pour commencer, il est nécessaire de choisir un programme adapté. Rien ne sert d’arrêter de fumer d’un seul coup si vous ne vous en sentez pas la force. Mieux vaut un arrêt progressif qui dure. De plus, Flamy identifie les situations où la tentation de prendre une cigarette est forte et vous propose des mini-jeux et des conseils pour tenir le coup.

Flamy – arrêtez de fumer Télécharger gratuitement

Ouiquit, avec Pierre, votre coach virtuel pour réussir son sevrage

Ouiquit, avec Pierre, votre coach virtuel // Source : guichot quentin

S’il existe des coachs pour le sport, le développement personnel, la communication et les relations humaines, Ouiquit vous propose de rencontrer Pierre, votre coach pour arrêter de fumer.

Il vous guidera tout au long de votre parcours de sevrage et vous prodiguera de nombreux conseils anti-crise avec exercices de relaxation, sport et autres activités pour vous détourner de l’envie de fumer. Il vous aide aussi à planifier votre semaine, visualiser vos progrès et vos économies réalisées, etc. Et si vous avez besoin de parler à quelqu’un, le OuiChat est un espace de discussion et de soutien pour tous les membres.

Ouiquit Télécharger gratuitement

Kwit, secouer votre téléphone pour rester motivé après un arrêt du tabac

Kwit, secouer votre téléphone pour rester motivé // Source : Kwit SAS

Approuvée par l’OMS, Kwit utilise les Thérapies Comportementales et Cognitives pour vous guider dans la gestion de votre dépendance au tabac et vous permettre d’arrêter de fumer sans avoir besoin de substituts ou cigarettes électroniques.

Pour cela, l’application met à votre disposition des cartes de motivation avec des citations inspirantes, des conseils et des encouragements au quotidien et dès que vous en ressentez le besoin (en secouant simplement votre téléphone). D’autres indicateurs de progression vous motiveront également : nombre de cigarettes non-fumées, économies réalisées, années de vie gagnées, etc.

Kwit Télécharger gratuitement

Quitnow, arrêter de fumer en mode Défi

Pour tous les futurs non-fumeurs qui ont besoin de perspectives à court terme, Quitnow vous propose une approche progressive pour surmonter votre addiction. Pas moins de 70 petits défis sont proposés pour vous aider à stopper petit à petit votre consommation de tabac : nombre de jours sans fumer, atteindre 50 € d’économies réalisées, etc.

Un système de forum de tous les membres vous permettra de discuter avec des non-fumeurs ou en arrêt progressif pour vous motiver, vous encourager et pourquoi pas, programmer des sessions sportives pour pallier le manque. Conseils pratiques, indicateurs de santé et recommandations de l’OMS seront également des atouts importants pour atteindre votre objectif.

QuitNow! Arrêter de fumer Télécharger gratuitement

Comment recevoir le kit le mois sans tabac ?

Toutes les informations sont sur le site tabac info service.

