Lecture Zen Résumer l'article

Après avoir initialement réservé son application Gemini à Android, Google sort enfin un moyen d’accéder à ses derniers modèles sur iPhone. L’application Google Gemini pour iOS intègre le chatbot, mais aussi Gemini Live, l’assistant vocal avec conversation naturelle.

Petite surprise sur l’App Store le jeudi 14 novembre : l’application Google Gemini est disponible partout, après un lancement exclusif aux Philippines au début du mois. La marque n’a pas encore communiqué sur ce lancement, mais elle ne devrait plus tarder à le faire.

Au programme de Google Gemini pour iPhone : la même chose que Google Gemini sur Android, sans l’intégration au système (Gemini ne peut pas remplacer Siri). Le chatbot peut répondre à des questions écrites, traiter du texte, utiliser ses intégrations aux services Google et entretenir des conversations vocales grâce à Gemini Live.

L’interface de Google Gemini à la première ouverture, avec un accès direct au chatbot. // Source : Captures Numerama

L’application Google n’est plus obligatoire pour parler à Gemini

Avec cette nouvelle application, Gemini s’émancipe de l’application Google qui était jusque-là obligatoire pour parler au chatbot sur iPhone. Cette intégration n’était pas très pratique, puisqu’elle faisait de Gemini un onglet caché dans une application, plutôt qu’un service à part entière.

L’application Google Gemini est bien conçue et simple à appréhender, même si on peut déplorer l’absence d’une version iPad. Google mise sur les utilisateurs d’iPhone pour voler des parts de marché à ChatGPT, qui est régulièrement en tête du classement des applications les plus téléchargées. Il sera intéressant de voir où Gemini se positionne.

Gemini Live sur iPhone, pour parler à l’assistant vocal Google. // Source : Captures Numerama

Étrangement, Google n’a pas eu l’idée d’exploiter les actions et les raccourcis d’iOS pour proposer un accès direct à Google Gemini depuis le centre de contrôle, le menu verrouillé ou le bouton action. Il faut donc ouvrir l’application manuellement pour initier une conversation avec le meilleur ennemi de ChatGPT.

Google Gemini Télécharger gratuitement

C'est sûr : vous payez votre forfait mobile trop cher Forfait mobile : comparez toutes les offres 4G et 5G sans engagement Comparateur forfait mobile sans engagement

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+