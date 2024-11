Lecture Zen Résumer l'article

OpenAI se prépare à lancer un agent d’intelligence artificielle autonome capable de contrôler des ordinateurs et d’effectuer des tâches de manière indépendante

C’est un projet désigné pour l’instant juste par un nom de code mystérieux : « Operator ». Mais c’est néanmoins un projet dont la présentation officielle devrait survenir très bientôt. Dans son édition du 13 novembre, Bloomberg indique que l’entreprise américaine OpenAI donnera un aperçu de son premier agent autonome dès janvier 2025.

Le prochain grand thème de l’IA ?

Le principe ? Automatiser des tâches au profit de l’internaute, sans que celui-ci ait besoin d’intervenir et, en somme, de micro-manager l’agent. Ses facultés ne sont pas encore bien claires à ce stade, mais elle reposeront sur les avancées d’OpenAI en matière d’intelligence artificielle. Ce chantier est distinct du projet Orion, censé succéder à GPT-4 pour ChatGPT.

Les agents autonomes apparaissent être le next big thing dans l’IA. En tout cas, plusieurs acteurs de premier plan s’orientent dans cette voie. En dehors d’OpenAI, on a vu Anthropic lancer le modèle Claude 3.5 Sonnet dont la particularité est d’avoir un mode « computer use ». Via des prompts, il est possible de contrôler son PC.

L’outil, encore expérimental et peu réactif, peut toutefois procéder à des actions comme prendre une capture d’écran de l’écran du PC, analyser le contenu visible, envoyer une commande pour déplacer la souris et même écrire. Outre Anthropic, on dit également que Google sautera aussi le pas prochainement, selon The Information.

L’automatisation, the next bing thing. // Source : Claire Braikeh pour Numerama

Lors d’une session de questions / réponses avec des internautes, les cadres d’OpenAI ont parlé du futur de ChatGPT et la capacité de traiter des tâches de manière autonome a été mentionnée. Il était alors déjà question d’une bascule en 2025. Précédemment, des expérimentations sur l’automatisation ont été observées, à l’image d’Auto-GPT ou Baby-GPT.

« Nous aurons des modèles de plus en plus performants, mais je pense que ce sont les agents qui donneront l’impression d’être la prochaine grande avancée », avait lâché Sam Altman, le fondateur et patron d’OpenAI. Kevin Weil, chef produit, avait abondé : la possibilité d’effectuer des tâches sera « un grand thème de 2025 ».

Pour janvier, OpenAI ne compterait montrer qu’une esquisse de ce fameux « Operator » (le nom définitif reste à déterminer), en se focalisant davantage sur la technique derrière le projet, avec des éléments qui parleront avant tout aux développeurs. La sortie grand public de cet agent autonome n’est, à ce stade, pas encore fixée.

