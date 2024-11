Lecture Zen Résumer l'article

Le tribunal judiciaire de Paris a rendu récemment quatre jugements à la demande de Canal+ et DAZN. Des dizaines de plateformes dédiées à la retransmission illicite de contenus sportifs sont ciblées.

Nouvelle salve contre le téléchargement illégal en France. Dans une série de décisions judiciaires rendues le 7 novembre dernier, le tribunal judiciaire de Paris a, encore une fois, ordonné aux principaux fournisseurs d’accès à Internet français de bloquer l’accès à des sites donnant accès à des contenus piratés — en l’espèce, des retransmissions sportives.

En tout, les quatre jugements du tribunal, relevés sur X par l’avocat Alexandre Archambault, spécialiste des sujets en lien avec le numérique, ciblent 53 sites de streaming et services IPTV. Ils ont été signalés par Canal+, à l’origine des trois premières décisions, et DAZN pour le quatrième verdict. Les deux groupes sont des acteurs clés de la diffusion de compétitions.

C’est d’ailleurs justement en raison de la tenue du championnat de France de rugby à XV (Top 14), qui a lieu du 7 septembre 2024 au 28 juin 2025, et du championnat de France de football (Ligue 1), qui s’étale du 18 août 2024 au 17 mai 2025 que les deux chaînes ont décidé d’agir. Canal+ a les droits du Top 14, DAZN ceux de la Ligue 1.

DAZN cherche à présever ses intérêts concernant la diffusion de la Ligue 1. // Source : The West End

Les sites de streaming et services IPTV pirates ciblés

Les sites et services pris pour cible sont cités dans les quatre plaintes. Il s’agit de :

thesports1.org

livetv813.me

sportp2p.com

directatvhd.me

lshunter.net

antenasport.shop

antenasports.ru

antenasports.shop

ilovetoplay.xyz

hoca2.com

livetv814.me

cdn.livetv814.me

streamingon.org

emb.apl357.me

livetv815.me

cdn.livetv815.me

noblockaabbdd-xcktb.xyz

embx222304.apl357.me

tutvlive.info

sporttvls.com

quest4play.xyz

antenasport.online

wfzrbhp.luxe

vpn.xyz

smart.lionsmart.cc

totalsportek.to

1.deporte-libre.org

deporte-libre.org

streamonsport.ru

cricfree.io

sportshub.fan

livetv.sx

sportplus.live

footybite.to

streameast.app

papahd.pro

back.footybite.com

gamehdlive.online

streameast.gd

deporte-libre.top

hd.cricfree.io

cricfree.live

1qwebplay.xyz

soccer1.sportshub.stream

sportshub.streamcdn

buffshub.streamcdn

livetv815.mega

melink.ru.com

fr32.sportplus.live

live2.saveinsta.cam

watchsports2.how

tomakemoney.vip

the.streameast.app

Blocage par les grands FAI, déréférencement sur Google et Bing

Pour Canal+, les verdicts s’appliquent aux principaux FAI hexagonaux, à savoir Orange, SFR, Free et Bouygues Télécom, SFR Fibre. Les opérateurs de téléphonie mobile comme Free Mobile sont également dans la boucle. La France d’outre-mer n’est pas non plus oubliée : SPM télécom, OMT, SRR, Free Caraïbe sont mentionnés.

Canal+ n’a pas non plus oublié de cibler les deux principaux moteurs de recherche utilisés en France, à savoir Google et Bing — à eux deux, ils sont derrière 92 % des requêtes (Google pesant à lui seul près de 86 %). Les autres solutions sont trop anecdotiques — et certaines se fondent de toute façon sur tout ou partie de l’index des deux autres.

Concernant DAZN, la mesure cible les mêmes opérateurs, mais on trouve aussi les opérateurs suivants : Canal + télécom, Dauphin télécom, Digicel Antilles françaises Guyane, Globaltel, Parabole Réunion, Telco Oi, United telecommunication services Caraïbe, Zeop et Zeop mobile. Le football reste un sport bien plus suivi (et piraté) que le rugby.

Que ce soit dans les affaires liées à Canal+ ou celle concernant DAZN, le tribunal judiciaire de Paris a laissé trois jours aux parties pour se conformer aux décisions. En l’espèce, « empêcher l’accès par tout moyen efficace » à ces noms de domaine et de sous-domaines, par le déréférencement ou bien par le blocage DNS des adresses.

