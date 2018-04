Quel est le meilleur opérateur mobile en 2018 ? À cette question, la réponse requert d'évaluer la qualité de leur réseau. En la matière, un bon indicateur est l'étude menée par le régulateur des télécoms. D'après celle-ci, Orange est en tête, tandis que Free ferme la marche.

Entre Orange, SFR, Bouygues Telecom et Free Mobile, qui propose le meilleur réseau mobile en 2018 ? À cette question, il est très difficile d’apporter une réponse satisfaisante, définitive et générale. Selon les situations, ça ne sera pas toujours le même opérateur qui aura la meilleure qualité de réseau. Beaucoup de facteurs sont susceptibles en effet d’entrer en ligne de compte. Sans parler du fait que les besoins peuvent varier d’une personne à l’autre.

Un opérateur mobile qui a de très bons résultats en ville est-il aussi au top en zone rurale ? Offre-t-il toujours un service irréprochable dans les transports, que ce soit pendant un trajet sur l’autoroute, dans le métro ou en TGV ? À ces questions, la réponse dépendra donc de votre emplacement, de la disponibilité de l’antenne-relais sur laquelle le signal de votre terminal cherche à s’accrocher, si vous êtes statique ou en déplacement, dans un bâtiment ou à l’extérieur, et ainsi de suite.

Malgré les limites de l’exercice, il est possible d’effectuer une photographie globale de la situation et de faire un comparatif général. C’est ce que l’autorité de régulation des communications électroniques et des postes (Arcep) s’efforce tous les ans, à travers ses campagnes d’évaluation de la qualité de service des opérateurs mobiles métropolitains. Pour 2017, le régulateur des télécoms n’y est pas allé de main morte puisqu’il annonce avoir effectué plus d’un million de mesures en 2G, 3G et 4G sur l’ensemble du territoire.

Résultats des courses ? Comme en 2014, 2015 et 2016, c’est Orange qui arrive en tête. Arrivent ensuite Bouygues Telecom et SFR, qui présentent des résultats assez similaires dans l’enquête menée par le gendarme. Quant à Free, il arrive en quatrième position ; une place peu flatteuse mais qui s’explique par le fait que l’opérateur mobile est arrivé après tous les autres sur le marché.

Concernant l’opérateur historique, il « affiche les meilleurs résultats sur l’ensemble de l’enquête », fait observer l’Arcep. Toutefois, à la lecture des graphiques, force est de constater que les écarts avec les trois autres opérateurs sur bon nombre d’indicateurs ne sont pas significatifs. Par exemple sur les SMS reçus en moins de dix secondes en zone dense, les opérateurs évoluent dans un mouchoir de poche.

Qualité mobile et débits moyens

En zone dense (15 plus grandes villes)

Opérateur Orange Free Bouygues SFR Appels maintenus 2 minutes avec une qualité parfaite 98 % 96 % 96 % 97 % SMS reçus en moins de 10 secondes 98 % 97 % 98 % 99 % Débit moyen constaté lors de téléchargement de fichier 46 Mb/s 27 Mb/s 34 Mb/s 35 Mb/s Pages web chargées en moins de 10 secondes 98 % 75 % 93 % 93 % Vidéos de 2 minutes avec une qualité parfaite 96 % 72 % 92 % 90 %

En zone intermédiaire (villes de 10 000 à 400 000 habitants)

Opérateur Orange Free Bouygues SFR Appels maintenus 2 minutes avec une qualité parfaite 98 % 94 % 96 % 96 % SMS reçus en moins de 10 secondes 99 % 96 % 97 % 97 % Débit moyen constaté lors de téléchargement de fichier 33 Mb/s 20 Mb/s 24 Mb/s 24 Mb/s Pages web chargées en moins de 10 secondes 95 % 64 % 88 % 88 % Vidéos de 2 minutes avec une qualité parfaite 93 % 62 % 87 % 83 %

En zone rurale (villes de moins de 10 000 habitants)

Opérateur Orange Free Bouygues SFR Appels maintenus 2 minutes avec une qualité parfaite 88 % 82 % 86 % 86 % SMS reçus en moins de 10 secondes 91 % 90 % 89 % 90 % Débit moyen constaté lors de téléchargement de fichier 9 Mb/s 6 Mb/s 13 Mb/s 14 Mb/s Pages web chargées en moins de 10 secondes 72 % 32 % 69 % 75 % Vidéos de 2 minutes avec une qualité parfaite 65 % 72 % 28 % 67 %

Concernant Bouygues et SFR, le régulateur relève qu’ils « sont au coude à coude » sur de nombreuses mesures. Faut-il s’en étonner ? Les deux opérateurs ont choisi de travailler main dans la main sur l’extension de leur couverture mobile, en signant un contrat de mutualisation sur la 2G, la 3G et la 4G ainsi qu’un contrat d’itinérance sur le réseau 4G. L’Arcep note que les deux opérateurs ont fait un gros effort en zone rurale, en « améliorant significativement leurs résultats »

Et Free Mobile ? L’opérateur « affiche des résultats sensiblement moins bons sur un grand nombre d’indicateurs ». Certes, on rappellera qu’il est le dernier des quatre à être entré dans le secteur de la téléphonie mobile, mais la force de cette explication tend à diminuer avec le temps : il faut quand même souligner que cela fait maintenant presque cinq ans et demi que l’offre Free Mobile a été officiellement lancée. L’excuse de la jeunesse est de moins en moins audible.

Tous les opérateurs, à l’exception de Free Mobile, ont amélioré la qualité de leurs services data

Les principales faiblesses de Free Mobile se situent au niveau du chargement des pages web et de la lecture de vidéos. Les écarts sont notables en zones dense et intermédiaire et criants en zone rurale. Du côté des transports, Free fait jeu égal avec ses rivaux pour les appels et les SMS mais n’est pas bon du tout en ce qui concerne le chargement des pages web. Le constat du régulateur est cruel : « tous les opérateurs, à l’exception de Free Mobile, ont amélioré la qualité de leurs services data ».

Le classement entre les quatre opérateurs est le même que celui constaté au cours des trois précédentes années, notamment en 2014 et en 2015. Le gendarme des télécoms se félicite de la poursuite de « l’accroissement continu des débits », notamment en zone rurale, « après plusieurs années de stagnation ». « Cette progression des performances data en zone rurale est le reflet des déploiements 4G des opérateurs », juge l’autorité des télécoms.

Dans les transports Couverture dans les transports

Autoroutes et 20 routes secondaires

Opérateur Orange Bouygues SFR Free Appels maintenus 2 minutes 90 % 88 % 87 % 89 % SMS reçus en moins de 10 secondes 89 % 86 % 89 % 84 % Pages web chargées en moins de 10 secondes 78 % 78 % 76 % 18 %

TGV

Opérateur Orange Bouygues SFR Free Appels maintenus 2 minutes 84 % 75 % 80 % 82 % SMS reçus en moins de 10 secondes 84 % 76 % 83 % 75 % Pages web chargées en moins de 10 secondes 72 % 59 % 61 % 13 %

Intercités et 50 TER

Opérateur Orange Bouygues SFR Free Appels maintenus 2 minutes 84 % 81 % 83 % 82 % SMS reçus en moins de 10 secondes 83 % 79 % 84 % 76 % Pages web chargées en moins de 10 secondes 69 % 67 % 66 % 18 %

RER et Transiliens

Opérateur Orange Bouygues SFR Free Appels maintenus 2 minutes 90 % 87 % 88 % 91 % SMS reçus en moins de 10 secondes 91 % 87 % 87 % 85 % Pages web chargées en moins de 10 secondes 90 % 78 % 81 % 36 %

Métros

Opérateur Orange Bouygues SFR Free Appels maintenus 2 minutes 56 % 50 % 55 % 53 % SMS reçus en moins de 10 secondes 70 % 62 % 50 % 62 % Pages web chargées en moins de 10 secondes 25 % 21 % 22 % 9 %

L’Arcep met toutefois en garde sur les conclusions trop hâtives qui pourraient être tirées de ce classement, et des comparatifs qui pourraient découler, dans la mesure où il s’agit d’une synthèse générale : le cas d’un utilisateur pris isolément pourra donner lieu à variations significatives de qualité entre les opérateurs et modifier potentiellement la hiérarchie de ce classement. Aussi, l’Arcep « invite chacun à comparer la qualité des opérateurs, en fonction de ses besoins ».

Dans le cadre des mesures effectuées par l’Arcep, des tests ont eu lieu dans plusieurs zones denses, mais aussi dans des régions moins peuplées ainsi qu’en milieu rural, à la fois à l’intérieur d’un bâtiment et en dehors. L’enquête a porté sur les services mobiles les plus répandus : navigation web, lecture de vidéo, transfert de données, SMS et appels vocaux.

Parmi les tests mis en œuvre figurent :

les appels maintenus 2 minutes avec une qualité parfaite ;

les SMS reçus en moins de 10 secondes ;

le débit moyen constaté lors de téléchargements de fichiers ;

les pages web chargées en moins de 10 secondes ;

les vidéos de 2 minutes avec une qualité parfaite.

Ces tests ont été reproduits dans les transports (autoroutes, TGV, grandes lignes, TER, RER, Transiliens et métros). Étaient mesurés les appels maintenus 2 minutes, les SMS reçus en moins de 10 secondes et les pages web chargées en moins de 10 secondes. La couverture des voies de circulations est une obligation que les opérateurs doivent suivre pour bénéficier des fréquences 700 MHz pour le réseau 4G.

Couverture 4G Meilleure couverture 4G

La 4G est actuellement la norme de téléphonie mobile sur laquelle bataillent les quatre principaux opérateurs de téléphonie mobile, en attendant la 5G, qui ne sera vraiment disponible qu’après 2020.

À l’heure actuelle, trois des quatre acteurs du marché (Orange, SFR et Bouygues Telecom) revendiquent une couverture de la population en France métropolitaine supérieure ou égale à 95 %, selon des chiffres livrés entre janvier et avril 2018. Seul Free Mobile est en retrait : il n’atteint « que » 86 %, selon des chiffres datant de la fin de l’année 2017. Aucun opérateur ne communique sur la couverture du territoire.

Cela n’est pas surprenant : « aucun opérateur ne couvre plus des deux tiers du territoire avec cette technologie », regrette l’autorité des télécoms. En avril 2017, Free Mobile n’a même pas réussi à fournir un taux de couverture 4G d’au moins 50 %. Quant à Orange, Bouygues et SFR, ils se trouvaient respectivement à 55, 58 et 59 %. En la matière, il y a encore beaucoup de chemin à parcourir.

Certes, la situation s’est bien améliorée par rapport à 2016, puisque les scores étaient à l’époque de 19 à 38 points inférieurs, mais l’Arcep ne cache pas une certaine frustration. Et de prévenir qu’elle « veillera donc à ce que les opérateurs maintiennent leurs efforts afin que la 4G bénéficie au plus grand nombre sur l’ensemble du territoire, et que les écarts de performances entre zones rurales et denses se réduisent progressivement ».

La couverture 4G selon l’Arcep Opérateur Orange Free Bouygues SFR Couverture 4G population (avril 2016) 81 % 67 % 76 % 66 % Couverture 4G population (avril 2017) 89 % 80 % 88 % 88 % Couverture 4G territoire (avril 2016) 35 % 26 % 31 % 21 % Couverture 4G territoire (avril 2017) 55 % 45 % 58 % 59 %

Opérateur Orange Free Bouygues SFR Couverture annoncée de la population en 4G 96 % 86 % 95 % 96 % Date de l’annonce 19 janvier 2018 13 mars 2018 12 février 2018 24 avril 2018 Objectif revendiqué pour la fin 2018 99 % ~90 % 99 % 99 %

Devinez sur quelles statistiques les opérateurs préfèrent communiquer ?

Le détail de l’enquête 2017 sur la qualité des services de données des opérateurs mobiles en zones d’habitation et sur les axes de transport en France métropolitaine peut être consulté à cette adresse. Un affichage interactif est aussi disponible sur le site Mon Réseau Mobile. pour savoir l’état du réseau près de chez vous, à votre domicile, dans votre ville ou bien sur votre lieu de travail. Il suffit d’entrer l’adresse qui vous intéresse et de faire vous même la comparaison.

Meilleur opérateur mobile ? Quel opérateur sur quel réseau ?

Si chacun des quatre principaux opérateurs de téléphonie mobile s’efforce de bâtir sa propre infrastructure pour ne pas avoir à dépendre d’un réseau concurrent, il faut savoir qu’il existe quand même des accords entre les différents protagonistes afin de pouvoir faire circuler certaines communications électroniques via les antennes-relais d’un rival, ce qui peut compliquer passablement le choix entre telle ou telle offre.

Dans le cas d’Orange, toutes ses communications transitent exclusivement par son réseau, que ce soit la 2G, 3G ou la 4G. Par contre, l’opérateur historique a signé un accord d’itinérance sur la 2G et la 3G de façon à ce que la clientèle de Free Mobile puisse accéder au réseau d’Orange lorsque cela s’avère nécessaire. Signé en 2011, il a commencé à s’estomper en 2015 et doit prendre fin en 2020.

Quel est le meilleur opérateur mobile en 2018 ?

Arrivé après tous les autres, Free a dû trouver un partenaire temporaire pour se mettre en selle. La société fondée par Xavier Niel a donc conclu un accord avec Orange pour utiliser son réseau lorsque surviennent des télécommunications en 2G et 3G. À mesure que son propre réseau se développe, Free Mobile a de moins en moins besoin d’Orange. Pour la 4G, Free Mobile utilise son propre réseau.

Concernant Bouygues Telecom, la situation est mixte : il utilise son propre réseau pour acheminer les communications électroniques en 2G, 3G et 4G mais il faut savoir qu’un accord de mutualisation a été signé en janvier 2014 avec SFR afin de déployer un réseau mobile mutualisé sur une partie du territoire. Cet accord explique en partie pourquoi les deux opérateurs ont parfois des résultats très proches.

Naturellement, c’est la même chose chez SFR. La filiale d’Altice s’appuie sur son propre réseau téléphonique pour la 2G, 3G et 4G mais aussi des infrastructures mises en place conjointement avec Bouygues Telecom dans le cadre de l’accord de mutualisation signé en 2014. À noter toutefois que cet accord inclut une prestation d’itinérance 4G pour les clients de SFR sur une partie du réseau de Bouygues Telecom.

Mesures par 4G Mark Quel est le meilleur réseau selon 4G Mark

Les résultats dévoilés par le régulateur des télécoms le 21 juin 2017, qui permettent de hiérarchiser au niveau national les quatre principaux opérateurs que sont Orange, SFR, Bouygues Telecom et Free Mobile, concordent avec les mesures plus récentes effectuées par 4G Mark. Attention toutefois : l’étude de la société comporte une particularité dont il faut tenir compte pour lire le tableau :

L’objectif affiché est d’apporter aux mobinautes une vision en termes d’expérience en 4G, explique 4G Mark, mais où l’expérience « est prise dans son ensemble » : en clair, la société inclut aussi les autres types de couverture réseau, c’est-à-dire la 2G et la 3G. Ce sont « les performances de tous les sous-réseaux qui permettent de mesurer l’expérience client contrairement à l’approche plus technique du réseau 4G seul ».

Cette approche est justifiée mais il faut bien avoir ça en tête, notamment pour ce qui est de Free Mobile, qui récupère une bien mauvaise place par rapport à ses rivaux : l’opérateur a en effet « un débit de téléchargement 3G bridé à 1 Mb/s sur le réseau d’itinérance [Orange, ndlr] lorsqu’il n’est pas sur son réseau propre ». Certes, Free Mobile affiche des débits très corrects en 4G, mais son réseau est moins étendu.

Dès lors, du fait d’un réseau 4G convenable mais moins étendu et par le jeu des moyennes qui inclut des particularités comme le bridage de l’itinérance 3G par Orange — une mesure qui était attendue et prévue –, Free se retrouve mécaniquement moins bien classé que les autres. Mais la situation tend à se résorber au fil des années et les écarts sont amenés à se réduire, malgré une méthodologie spéciale.

