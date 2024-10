BNP Paribas, BPCE, Crédit Agricole, Crédit Mutuel Alliance Fédérale, Crédit Mutuel Arkéa, La Banque Postale et Société Générale font partie de l’alliance Wero, qui vise à simplifier les virements instantanés entre toutes les banques européennes (et à concurrencer Lydia, PayPal et Apple Pay). Chaque banque dispose de sa propre stratégie de déploiement.