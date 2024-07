Lecture Zen Résumer l'article

[Deal du jour] Un casque gaming est un accessoire indispensable si vous jouez sur consoles et PC, et que vous souhaitez profiter d’un son immersif. Remplacer par le modèle plus récent Arctis Nova 7P, le casque Arctis 7P+ de Steelseries passe sous les 100 €.

C’est quoi, la promotion sur ce casque de SteelSeries ?

Le casque gaming sans fil Arctis 7P+ est vendu 199,99 € à sa sortie en 2021, et n’est actuellement plus commercialisé sur le site officiel de Steelseries. Pour les soldes, il est disponible au prix de 98,99 € sur Cdiscount.

C’est quoi, ce casque Arctis 7P+ compatible PC et PS5 ?

Bien qu’il affiche une identité gaming évidente, l’Arctis 7P+ est un casque au design classique et à l’esthétique tout en sobriété. Le double arceau en acier et aluminium et le bandeau en tissu ajustable offrent une excellente ergonomie et un très bon confort. Avec un poids de 365 g, l’Arctis 7P+ pourrait se ressentir sur la tête après une longue session de jeu. Heureusement, le maintien est parfait et le casque se fait presque oublier.

Ce modèle aborde les couleurs de la PlayStation 5, mais il est parfaitement compatible avec votre PC et votre Nintendo Switch. Vous retrouverez sur les oreillettes plusieurs commandes pour le volume du casque et du micro. Les coussinets n’isolent pas beaucoup du bruit extérieur, ce qui ne devrait pas poser trop de problèmes pour un casque principalement utilisé chez soi. Quant au micro, le son est correct et la voix est claire et intelligible. Sa tige flexible est rétractable si vous n’en avez pas besoin.

Est-ce que le casque 7P+ est intéressant pour les soldes ?

Ce déstockage à moins de 100 € est une bonne occasion de mettre la main sur un bon casque gaming compatible PC, consoles de salon, smartphones et tablettes. L’Arctis 7P+ offre un son équilibré avec des basses profondes et des médiums et aigus qui sonnent juste. Ce n’est pas certes pas le meilleur casque audio du marché, mais il convient parfaitement pour du gaming. Vous retrouverez un égaliseur via l’application SteelSeries Engine pour personnaliser l’audio, mais uniquement sur PC. Un traitement audio 3D optimise le son du casque sur PS5.

En l’absence regrettable de Bluetooth, la connexion aux consoles s’effectue via un dongle USB-C et un adaptateur USB-A. L’autonomie du Arctis 7P+ est d’environ 30 heures. Il se recharge via un port USB-C et peut récupérer 3 heures d’autonomie en 15 minutes de recharge.

