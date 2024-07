Lecture Zen Résumer l'article

Des vidéos montrent l’utilisation d’un avion d’entrainement soviétique utilisé par l’armée ukrainienne pour chasser les drones. Cette méthode aurait déjà fait ses preuves.

Dans la guerre entre la Russie et l’Ukraine, la course à l’armement passe par l’improvisation. L’armée ukrainienne a encore montré un bel exemple de recyclage militaire avec le déploiement d’un avion de l’ère soviétique pour abattre des drones. Plusieurs vidéos publiées fin juin 2024 sur Telegram et les réseaux sociaux montrent des Yak-52, un ancien modèle dédié à l’entrainement et à la voltige, chassant dans le ciel.

Avion ukrainien Yak-52 dans l'objectif d'un drone de reconnaissance russe



🔹Une autre invention comme outil bon marché pour abattre les drones russes.#GuerreEnUkraine pic.twitter.com/5liWiUmqno — Олів'є Лекур (@olivyelekur) June 29, 2024

Des images capturées par un drone russe permettent d’en savoir plus sur les méthodes de l’armée ukrainienne. Il semblerait que les Ukrainiens reprennent des méthodes de la Première Guerre mondiale, réactualisées avec des armes plus modernes. Le pilote se charge de s’approcher des drones pendant que le second utilise soit un fusil anti-drone pour brouiller la connexion ou tout simplement un fusil conventionnel pour abattre l’engin.

Plusieurs drones russes abattus par ces avions soviétiques

Cette technique aurait déjà fait ses preuves, si l’on en croit la liste des victimes dessinée sur le fuselage de l’avion. Des photos publiées sur Facebook – retirées par la suite – permettent de distinguer les modèles déjà abattus.

La liste des drones potentiellement abattus. Deux autres ont été rajoutés sur les dernières images publiées fin juin. // Source : X

Deux drones ZALA 421-16E et huit engins Orlan-10/30, des appareils dédiés à la reconnaissance, parfois utilisés comme kamikazes, auraient été mis à terre. Un Orlan ainsi qu’un drone iranien Mohajer-6 sont barrés de rouge avec, respectivement, un symbole d’orage et d’oiseau en dessous, signifiant peut-être que ces appareils sont tombés à cause de ces aléas.

L’Ukraine aurait déjà employé ces avions d’entrainement dans le ciel de la ville de Kherson en avril, sur laquelle la Russie envoyait des drones.

La faible vitesse de décrochage des vieux avions ainsi que leur simplicité de pilotage permet de chasser plus adroitement ces drones. Côté ukrainien, cela permet d’éviter d’employer des avions de chasse et des missiles anti-aériens pour une guerre qui s’annonce longue.

