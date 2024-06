Lecture Zen Résumer l'article

L’armée ukrainienne a lancé une attaque de drone kamikaze contre une base aérienne russe. Un Su-57, un avion de chasse russe de dernière génération, a été endommagé.

L’armée ukrainienne a endommagé un avion de chasse russe Su-57, le plus moderne des avions de combat de l’armée russe. Le renseignement ukrainien a diffusé le 9 juin sur Telegram des images des dégâts causés par trois drones kamikazes sur l’aérodrome de Akhtoubinsk situé dans la région d’Astrakhan en Russie, à 600 km de la ligne de front en Ukraine. Les images satellites partagées par l’Ukraine montre des éclats et des cratères d’explosion autour de l’appareil.

Les clichés du l’avion de chasse Su-57 partagés par l’armée ukrainienne. // Source : GUR

Le média spécialisé The War Zone a également obtenu des clichés pris par la société américaine Maxar confirmant que l’avion de chasse a été touché. Des chaînes Telegram liées au groupe paramilitaire ultranationaliste russe Wagner se sont aussi plaints du manque d’abris sous-terrain pour ce genre d’aéronef.

Le modèle des drones impliqués dans l’attaque n’a pas été communiqué. L’Ukraine développe de nombreux engins kamikazes capables de frapper le territoire russe en profondeur. Certains appareils sortent à peine des centres d’innovation de l’armée ukrainienne et effectuent leur phase de test en frappant directement la Russie.

Un avion de chasse conçu pour rivaliser avec l’OTAN

L’ampleur des dégâts causés par les drones n’a pas été donnée. La puissance de l’explosion peut endommager de nombreux composants. Contrairement à d’autres avions largement utilisés en Ukraine, tels que les Su-35 russes, les chasseurs Su-57 n’ont pas joué un rôle majeur dans la présence aérienne du Kremlin en Ukraine et sont préservés par Moscou. Leur aptitude en vol et leur discrétion ne sont pas encore réellement connues par les puissances occidentales.

Un Su-57. // Source : Ministère de la défense russse

Le Su-57 a été conçu pour rivaliser avec les dernières générations d’avion de combat de l’OTAN, comme le F-35 et le Rafale F4. Son coût unitaire serait d’environ 50 millions d’euros.

Cette attaque, loin de la ligne de front et contre une base militaire de haute importance, soulève des questions sur les défenses anti-aérienne du pays, notamment contre de petits engins tels que les drones de plus en plus dangereux.

