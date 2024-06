Lecture Zen Résumer l'article

[Deal du Jour] L’enceinte portable JBL Boombox 3 est plus imposante qu’une enceinte nomade classique. Elle n’en reste pas moins facilement transportable et propose un son puissant pour toutes les situations. Pour les soldes d’été, son prix baisse de 200 €.

C’est quoi, la promotion sur cette enceinte JBL ?

La JBL Boombox 3 est normalement vendue 579,99 € sur le site officiel de la marque. Pour les soldes d’été, elle est proposée sur La Fnac au prix de 379,99 €.

C’est quoi, cette enceinte de JBL ?

La Boombox 3 est une enceinte de forme cylindrique, avec des dimensions de 48.2 × 25.7 × 20.0 cm et un poids de 6,7 kg. Ce n’est pas la plus transportable des enceintes, et vous aurez sans doute du mal à la glisser dans un sac. Elle dispose toutefois d’un arceau en aluminium pour la déplacer et faire votre sport par la même occasion. La qualité de fabrication est irréprochable, et l’enceinte et solide et embarque une structure antidérapante. Sa certification IP67 la rend résistante à la poussière et supporte une immersion temporaire dans l’eau.

Sur son sommet, des boutons permettent de contrôler la lecture, le volume et l’appairage en Bluetooth 5.3. Vous pourrez aussi connecter simultanément deux appareils distincts et d’autres enceintes compatibles, et profiter ainsi du mode Party Boost. Niveau connectiques, elle embarque un port USB-A, pratique pour recharger votre smartphone, ainsi qu’une entrée jack 3,5 mm.

La Boombox 3 supporte une courte immersion dans l’eau // Source : JBL

Cette enceinte de JBL est-elle une bonne affaire pendant les soldes ?

Si sa taille et son poids ne sont pas un problème, et que vous êtes à la recherche d’une enceinte puissante, c’est une bonne affaire avec 200 € de réduction. La Boombox 3 délivre une énorme puissance et un son parfaitement équilibré, grâce aux haut-parleurs à trois voies. Les graves et les médiums sont précis même à fort volume, tandis que les aiguës équilibrent l’ensemble. L’ensemble reste clair, avec des timbres de voix et des instruments parfaitement restitués.

L’application JBL Connect, disponible sous iOS et Android, permet de changer le mode audio, de consulter l’autonomie restante, ou d’utiliser l’enceinte comme assistant vocal, via Google Assistant ou Siri d’Apple. Enfin, sa batterie tiendra facilement 24 h, en fonction bien sûr du volume. De quoi ambiancer une longue soirée.

