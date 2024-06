Lecture Zen Résumer l'article

Quand on se rend sur la page App Store de l’application X, la section « Achats intégrés » met en avant quatre comptes : Elon Musk, Actualité Barca, Jackson Hinkle et Zoé Sagan. Ce choix du réseau social, qui n’en est pas réellement un, fait vivement réagir.

X (Twitter) utilise-t-il volontairement sa page App Store pour faire la promotion de comptes complotistes, comme certains le suspectent depuis le 19 juin ? La réalité est un peu plus nuancée.

Quand on se rend sur la fiche de l’application X sur un iPhone, une section Achats intégrés, qui prend la forme d’un menu déroulant, met en avant six abonnements à X Premium (mensuels et annuels) et quatre comptes, dont deux qui versent dans les théories du complot (Jackson Hinkle aux États-Unis, Zoé Sagan en France, réputés pour leurs publications virales et souvent complotistes). La présence du compte d’Elon Musk, le propriétaire du réseau social, interroge aussi sur la volonté de X. Qu’en est-il vraiment ?

Plusieurs comptes s’interrogent sur le top 10 de l’App Store. // Source : X

Apple fait un top 10 des meilleures ventes

X a-t-il volontairement mis ces quatre comptes en avant ? La réponse est non : il s’agit d’un affichage automatique et commun à toutes les applications de l’App Store.

Pour avoir le droit de vendre du contenu dans son application, X doit déclarer à Apple, comme les autres développeurs, des « achats intégrés ». Les prix ne sont pas les mêmes sur l’App Store et sur le site web de X, puisqu’Apple prélève une commission de 30 % sur tous les achats. C’est pour cette raison qu’il oblige tous les développeurs à passer par son moteur de paiement s’ils souhaitent offrir des abonnements, avec l’obligation de créer une entrée différente pour chaque « produit » en vente.

Sur X.com, la « Souscription » aux tweets d’Actualité Barca coûte 5,52 euros par mois. Sur l’App Store, c’est 6 euros. // Source : Capture Numerama

Sur X, en plus des abonnements à X Premium, il est possible de s’abonner directement à un créateur en lui versant de l’argent tous les mois (on parle de « souscription » aujourd’hui, mais cette fonctionnalité s’appelait « super follow » avant l’arrivée d’Elon Musk). En échange d’une somme mensuelle, un créateur peut proposer des tweets exclusifs à sa communauté (ou juste leur demander de le soutenir).

Chaque version locale de l’App Store fonctionne comme sa propre entreprise, ce qui fait de la version française de X une version différente de celle que l’on peut retrouver aux États-Unis.

Au nom de la transparence, Apple met en avant le top 10 des achats intégrés les plus vendus sur chaque application, pour donner aux utilisateurs des exemples d’utilisation du service qu’ils souhaitent télécharger. Autrement dit : Elon Musk, Actualité Barca, Jackson Hinkle et Zoé Sagan sont les quatre comptes qui vendent le plus de souscriptions via l’App Store en France. Il n’y a pas eu de mise en avant manuelle par Twitter.

Sur myCANAL et Snapchat, le top 10 des achats in-app permet de savoir ce que les utilisateurs plébiscitent. // Source : Numerama

Les Français s’abonnent-ils massivement à des comptes complotistes ?

En France, le top 10 des achats in-app les plus populaires dans l’application X, depuis un iPhone, est donc le suivant :

X Premium (1 mois) X Premium Basic (1 mois) X Premium Plus (1 mois) Souscription à Elon Musk (1 mois) X Premium (1 an) Souscription à Actualité Barça (1 mois) X Premium Basic (1 an) X Premium Plus (1 an) Souscription à Jackson Hinkle (1 an) Souscription à Zoé Sagan (1 an)

Cela veut-il dire qu’Elon Musk, Actualité Barça, Jackson Hinkle et Zoé Sagan disposent de milliers d’abonnés payants, qui leur envoient un salaire chaque mois ? Potentiellement, mais pas forcément.

Le top 10 affiché par Apple correspond sans doute à la réalité, mais ne donne pas d’échelle. Zoé Sagan pourrait arriver à la 10e place avec plusieurs milliers d’abonnés payants… ou juste quelques dizaines. Ce classement ne concerne que les achats depuis un iPhone qui, rappelons-le, sont plus chers que sur le web. Il pourrait donc parfaitement déformer la réalité.

Sur Android, où Google prélève aussi 30 %, le Play Store se contente de dire que X commercialise des abonnements entre 0,99 euro et 349,99 euros par mois (le prix maximal des souscriptions). Il n’est donc pas possible de savoir si la tendance complotiste sur l’App Store français se confirme dans le second écosystème majeur.

Sur le Google Play Store, il n’y a pas de classement des achats in-app. // Source : Numerama

Même si Twitter ne fait pas la promotion de comptes complotistes sur l’App Store volontairement, il décide d’attribuer, ou non, le droit de vendre des souscriptions à un créateur. Le réseau social a la fâcheuse tendance de laisser les demandes en attente, mais semble être plus souple avec certains gros comptes pourtant problématiques. On ne peut donc pas complètement le dédouaner d’une certaine responsabilité.

Quoi qu’il en soit, il est bon de rappeler que la majorité des utilisateurs de Twitter ne versent pas 1 euro à l’application. Même si l’existence de certaines souscriptions payantes dérange, il ne s’agit que d’une bulle au sein de l’application.

