[Deal du jour] La puce M3 débarque sur le laptop d’Apple version 13 pouces. L’ultra-portable délivre d’excellentes performances, et se trouve à un meilleur prix, grâce à une promotion et une offre de reprise.

C’est quoi, la promotion sur ce MacBook Air M3 ?

Le MacBook Air 13″, avec puce M3 et un SSD de 256 Go, est commercialisé 1 299 € sur le site d’Apple. Il est en ce moment proposé au prix de 1 199 € sur le site de La Fnac.

Un bonus de reprise de 200 €, disponible jusqu’au 07 juillet 2024, permet de faire baisser le prix du laptop à 999 €. Pour profiter de ce bonus de reprise, vous devrez opter pour le retrait en magasin au moment de la commande.

C’est quoi, ce nouveau MacBook Air ?

Niveau design, le MacBook Air 2024 reprend le style du précédent modèle, y compris l’encoche tant décriée sur l’écran, malheureusement toujours présente sur ce modèle. Le laptop est cependant très élégant avec de belles courbes, et Apple oblige, ses finitions sont excellentes. Ses dimensions de 304,1 × 11,3 × 215 mm pour un poids de 1,24 kg en font un modèle facile à glisser dans un sac adapté au transport.

L’ultra-portable d’Apple embarque un écran Liquid Retina de 13,6 pouces à la définition de 2560 × 1664 pixels. Les performances de la dalle ne sont certes pas au niveau de l’OLED, mais le contraste et la luminosité sont de qualité, et la colorimétrie au point. La visibilité est parfaite et vous pourrez utiliser le laptop en extérieur, si toutefois vous évitez le soleil. Une fois ouvert, le clavier rétroéclairé est de qualité. Il possède une frappe précise et un trackpad réactif. Vous retrouverez un lecteur d’empreintes digitales TouchID pour déverrouiller l’ordinateur ou authentifier vos achats en ligne.

Ce MacBook Air M3 est-il une bonne affaire à ce prix ?

C’est une excellente affaire à moins de 1 000 € avec le bonus de reprise de votre ancien matériel. La puce M3 apporte encore plus de puissance que sur les anciens modèles. Le MacBook Air M3 permet d’effectuer des tâches gourmandes comme du montage vidéo ou de la retouche photo sans faiblir. Les applications se lancent rapidement et avec fluidité, et sans faire chauffer le laptop. Les joueuses et les joueurs pourront même lancer des jeux, sans cependant pousser les paramètres graphiques à fond.

Niveau autonomie, la puce M3 permet une bonne journée et demie d’utilisation. Dans le cas d’une utilisation intensive, comptez une journée. Il se recharge en 2 h environ, via le port MagSafe.

