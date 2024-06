Lecture Zen Résumer l'article

[Deal du jour] Si vous souhaitez changer de téléviseur, cette offre sur ce modèle QLED de TCL permet de mettre la main sur un très bon modèle à prix très réduit. Le 65MQLED87 en promotion est un téléviseur polyvalent idéal pour le cinéma et les jeux vidéo.

C’est quoi, la promotion sur ce TV QLED ?

Le téléviseur TCL 65MQLED87 65 pouces est commercialisé 1 489 € à sa sortie. Il est actuellement proposé sur Ubaldi au prix de 799 €. Et grâce au code promo 10UBA2024 à rentrer dans le panier, et à une offre de remboursement de 100 €, son prix final passe à 669 €.

Retrouvez d’autres modèles de TV dans notre guide des meilleurs téléviseurs de 2024.

C’est quoi, ce téléviseur de TCL ?

TCL propose un téléviseur au design classique, mais élégant, avec des bordures fines qui offrent une belle immersion. L’écran d’une taille de 65 pouces, soit 165 cm de diagonale, ne sera pas forcément facile à caser dans votre coin TV. Vous aurez besoin de la place ainsi que du bon meuble pour placer le 65MQLED87, sans négliger le recul nécessaire pour profiter de la dalle QLED.

Cette dernière offre une excellente qualité d’image 4K d’une résolution de 3 820 x 2 160 pixels. Elle est compatible avec les normes HDR 10, HDR10+, HLG et Dolby Vision IQ, afin d’optimiser la qualité de l’image. La dalle permet de bons contrastes et une excellente luminosité, parfaite pour profiter de vos films sur vos plateformes de SVOD dans de bonnes conditions. Le Dolby Atmos est aussi de la partie, mais les haut-parleurs manquent de puissance.

L’interface Google TV // Source : Xiaomi

Est-ce que ce téléviseur QLED de TCL est intéressant en promo ?

C’est une excellente affaire pour un téléviseur polyvalent de qualité. Les quatre ports HDMI 2.1 permettent de brancher votre PS5 et Xbox Series. Vous pourrez jouer à vos jeux avec une grande fluidité, grâce taux de rafraîchissement jusqu’à 144 Hz en Full HD. Les fonctions ALLM et VRR optimisent la fluidité de l’image et empêchent les déchirures d’écran.

Ce téléviseur de TCL embarque l’interface Google TV. Les menus sont intuitifs et la navigation est plutôt fluide dans l’ensemble. Des contenus pour la plupart pertinents sont proposés en fonction de vos habitudes de visionnage. Les assistants vocaux sont aussi de la partie, pour contrôler le téléviseur au son de votre voix.

Pour aller plus loin avec les téléviseurs

👉 Consultez notre test du Philips 804 où l’on vous parle de la technologie Ambilight

👉 Retrouvez notre lexique pour vous y retrouver entre l’HDR, la 4K, l’UHD

Quel est le service de SVOD fait pour vous ? Netflix, Disney+, Canal+, OCS : le comparatif 2024 des offres de SVOD en France Découvrez notre comparateur

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+

Abonnez-vous gratuitement à Artificielles, notre newsletter sur l’IA, conçue par des IA, vérifiée par Numerama !