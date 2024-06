Lecture Zen Résumer l'article

[Deal du Jour] Prixtel est un opérateur virtuel qui propose des forfaits flexibles à des prix très concurrentiels, sur le réseau de SFR. En ce moment, la 5G est gratuite avec le forfait 150 Go Le Grand, à moins de 10 € par mois.

C’est quoi, ce forfait de Prixtel ?

Prixtel propose un forfait flexible sans engagement baptisé Le Grand, qui débute avec 150 Go de données 5G, à partir de 9,99 € par mois, et monte jusqu’à 190 Go au prix de 13,99 € par mois. Notez que le montant de la carte SIM s’élève à 10 €.

Consultez notre guide des meilleurs forfaits mobiles de 2024 pour comparer Prixtel avec d’autres opérateurs.

C’est quoi, ce forfait 5G de Prixtel ?

Contrairement aux opérateurs classiques, Prixtel est un opérateur virtuel (MVNO) qui propose des forfaits flexibles. Vous n’êtes en effet pas bloqués à une quantité de data précise dans le mois en cours. Le forfait Le Grand commence par exemple avec 150 Go de données mobiles en 5G, et peut monter jusqu’à 190 Go. Ce forfait propose déjà une quantité de data idéale pour utiliser internet et vos applications quand vous n’avez pas accès à un réseau Wi-Fi.

En fonction de l’utilisation que vous faites de votre smartphone, vous pouvez choisir l’enveloppe dont vous avez besoin. Si vous dépassez les 150 Go, le forfait Le Grand passe au palier suivant, et revient à son volume de départ chaque début de mois.

Le forfait Prixtel en détail // Source : Prixtel

Est-ce que ce forfait de Prixtel vaut le coup ?

Le forfait 140 Go en 5G est au prix de 22,99 € chez SFR, soit 9 € de plus que chez Prixtel, pour une quantité de data moindre. C’est donc une excellente affaire. Avec Le Grand, les appels, SMS et MMS sont illimités vers les mobiles et fixes en France métropolitaine et DOM (hors Mayotte). Vous disposez de 15 Go de data 4G à utiliser dans l’UE et les DOM.

Vous pouvez vous abonner à l’opérateur Prixtel en gardant votre numéro. La souscription à un nouveau forfait est simple grâce à votre numéro RIO (Relevé d’Identité Opérateur).

Pour accompagner votre forfait

👉 Consultez notre guide des meilleurs smartphones en 2024

👉 Ainsi que celui des meilleurs smartphones à moins de 300 €

C'est sûr : vous payez votre forfait mobile trop cher Votre prochain forfait mobile 4G ou 5G sans engagement est dans ce guide Comparateur forfait mobile sans engagement

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+

Abonnez-vous gratuitement à Artificielles, notre newsletter sur l’IA, conçue par des IA, vérifiée par Numerama !