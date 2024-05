Lecture Zen Résumer l'article

[Deal du jour] Le casque WH-1000XM5 de Sony offre de bonnes performances et possède une réduction de bruit active efficace. Malheureusement un peu cher à son prix fort, il gagne un très bon rapport qualité prix grâce à cette promotion.

C’est quoi, la promotion sur ce casque sans fil Sony ?

Le casque WH-1000XM5 est normalement vendu 419,99 €. Il est en ce moment proposé au prix de 296,99 € sur le site de Boulanger, grâce au code promo AUDIO10 à rentrer dans le panier.

C’est quoi ce casque WH-1000XM5 de Sony ?

Le WH-1000XM5 de Sony possède un arceau fin et des formes minimalistes, pour un design élégant. Il s’accompagne de plus d’une très bonne conception et est un accessoire robuste, qui supporte bien le transport, malgré le fait qu’il ne puisse pas se replier sur lui-même. Niveau confort, le casque est souple et agréable une fois sur la tête, même si son arceau peu rembourré peut se sentir après une longue session d’écoute. Les oreillettes avec des coussinets à mémoire de forme sont très confortables.

L’oreillette droite s’accompagne de commandes tactiles pour gérer la lecture, le volume, ou activer la réduction de bruit ou le mode transparence. L’ANC est très efficace et ne laisse passer aucun bruit de l’extérieur, pour une isolation complète. Le mode transparence quant à lui est idéal pour ne pas se couper du monde.

Les boutons du casque Sony WH-1000XM5 // Source : Maxime Claudel pour Numerama

Est-ce que le casque de Sony est une bonne affaire à ce prix ?

C’est une excellente affaire à moins de 300 €. Niveau audio, les haut-parleurs de 30 mm offrent des basses très présentes, sans être envahissantes. Les médiums et les aiguës sonnent juste et ne sont pas étouffés par les graves. Les pistes sont nettes et détaillées, avec une bonne dynamique, et des instruments et des voix bien retranscrits.

L’application Sony Headphones, disponible sur iOS et Android, met à votre disposition un égaliseur pour peaufiner l’audio selon vos préférences, ou encore gérer la réduction de bruit et le mode transparence. L’autonomie est de 30 h avec la réduction de bruit activée, et 10 h de plus sans. Notez enfin que le casque peut se connecter à plusieurs sources audio grâce au multipoint.

