[Deal du jour] La JBL GO 4 est la nouvelle enceinte portable de la gamme Go de JBL. Ce modèle aux bonnes performances, qui possède déjà un très bon rapport qualité-prix, devient un peu plus abordable.

C’est quoi, la promotion sur cette enceinte portable JBL ?

La JBL GO 4 est normalement vendue au prix de 49 €. Elle est en ce moment proposée sur Amazon au prix de 40,83 €.

C’est quoi, cette enceinte portable de JBL ?

Comme son nom l’indique, l’enceinte portable JBL GO 4 est la quatrième itération de la gamme d’enceintes ultra-compactes de JBL. Son design reprend celui des versions précédentes, avec des dimensions de 94,3 × 75,7 × 42,2 mm pour un poids de 190 g et des coins arrondis. Elle se transporte facilement, et s’accompagne d’une petite sangle bien utile. Elle possède une certification IP67 et résiste à la poussière et à une courte immersion dans l’eau. Une seule prise USB-C compose la connectique.

L’enceinte est épurée et vous retrouverez seulement trois boutons bien intégrés sur la façade supérieure, pour gérer le volume, la lecture/changement de piste et le volume. Elle se connecte en Bluetooth et profite pour la première fois d’une compatibilité avec Auracast. Cette dernière vous permet d’appairer plusieurs enceintes GO 4 à un même appareil. Ces enceintes JBL pourront ainsi passer le même titre émis par un seul smartphone, pour profiter d’un son plus puissant.

La JBL GO 4 // Source : JBL

Est-ce que cette enceinte portable JBL GO 4 vaut le coup à ce prix ?

10 € de réduction ce n’est pas énorme, mais c’est une bonne occasion de se procurer une bonne enceinte portable à un bon prix. L’enceinte portable offre des performances sonores de très bonne qualité compte tenu sa taille. Les graves sont profonds et les basses sont bien restituées, à condition de ne pas pousser le volume à fond. L’ensemble est précis et équilibré et ne manque pas de puissance.

L’application JBL Portable propose plusieurs égaliseurs pour peaufiner l’audio, dont une fonction PlaytimeBoost, qui optimise l’autonomie. Niveau autonomie d’ailleurs, comptez environ 7 h d’écoute avec un volume élevé.

