Après Delta pour les jeux Nintendo, l’émulateur Provenance, qui supporte de très nombreuses plateformes, prépare son arrivée officielle sur l’App Store. En plus de l’iPhone, il mise sur l’Apple TV pour étendre sa notoriété.

Après avoir passé 16 années à lutter contre les émulateurs, Apple leur a ouvert la porte en avril 2024. Le Digital Markets Act, le nouveau règlement européen sur les marchés numériques, est probablement à l’origine de ce changement. Contraint d’autoriser les magasins alternatifs en Europe, qui misent beaucoup sur les émulateurs pour attirer du monde, Apple se dit certainement que les proposer lui-même est un moyen de défendre le modèle actuel.

Compatible avec les jeux Nintendo, Super Nintendo, Nintendo 64, Game Boy Color, Game Boy Advance et Nintendo DS, l’émulateur Delta fait sensation. Premier des téléchargements sur l’App Store aux États-Unis (il faut passer par l’AltStore en France), l’émulateur débloque de nouvelles possibilités pour Apple, qui peut enfin transformer son iPhone ou son Apple TV en console de jeu. La marque n’avait certainement pas anticipé un tel succès, après avoir passé des années à lutter contre ces logiciels.

Selon le site iMore, un autre émulateur de renom prépare son arrivée sur l’App Store. Provenance, qui supporte un très grand nombre d’anciennes consoles, vise l’iPhone et l’Apple TV pour commencer sa nouvelle vie dans la légalité (il fallait tricher pour l’installer jusqu’à maintenant).

Un très grand nombre de consoles déjà compatibles

Sur son site, Provenance se dit compatible avec de très nombreuses consoles, dont :

Atari : 2600, 5200, 7800, Jaguar, Lynx

2600, 5200, 7800, Jaguar, Lynx Bandai : WonderSwan, WonderSwan Color

WonderSwan, WonderSwan Color NEC : PC Engine/TurboGrafx-16, PC Engine Super CD-ROM² System / TurboGrafx-CD, PC Engine SuperGrafx, PC-FX

PC Engine/TurboGrafx-16, PC Engine Super CD-ROM² System / TurboGrafx-CD, PC Engine SuperGrafx, PC-FX Nintendo : Famicom / Nintendo Entertainment System, Famicom Disk System, Game Boy, Super Famicom / Super Nintendo Entertainment System, Game Boy Color, Virtual Boy, Nintendo 64, Game Boy Advance, Pokemon mini

Famicom / Nintendo Entertainment System, Famicom Disk System, Game Boy, Super Famicom / Super Nintendo Entertainment System, Game Boy Color, Virtual Boy, Nintendo 64, Game Boy Advance, Pokemon mini Sega : SG-1000, Master System, Mega Drive / Genesis, Game Gear, Mega-CD / CD, 32X, Saturn

: SG-1000, Master System, Mega Drive / Genesis, Game Gear, Mega-CD / CD, 32X, Saturn SNK : Neo Geo Pocket, Neo Geo Pocket Color

Neo Geo Pocket, Neo Geo Pocket Color Sony : PlayStation 1

À son lancement sur l’App Store, Provenance pourrait aller encore plus loin. Son site liste notamment une compatibilité Wii et Game Cube, ainsi que le support prochain des jeux PS2 et PSP.

Pour installer Provenance aujourd’hui, il faut tricher avec un ordinateur. L’opération doit être renouvelée tous les sept jours. // Source : Provenance

Rappel important : l’émulation n’est légale que si le joueur importe ses propres ROM. Le téléchargement de jeux en ligne, bien que très facile, est officiellement interdit. Toujours est-il que cette possibilité sur un iPhone ou une Apple TV donne un coup de boost au secteur de l’émulation.

L’Apple TV, enfin une console ?

D’une certaine manière, Apple est le grand gagnant de cette séquence médiatique. Les émulateurs qui débarquent sur ses appareils ne sont pas nouveaux, puisque leurs développeurs travaillent dessus clandestinement depuis plusieurs années. En quelques jours, l’App Store a vu débarquer plein d’émulateurs très sophistiqués, qui exploitent les capacités de ses appareils, avec un nombre très limité de bugs.

L’émulation est devenue le sujet tendance du moment, alors qu’elle existe depuis toujours sur les autres plateformes.

Développé depuis plusieurs années, Delta est très complet. Support des manettes externes, AirPlay, multijoueurs… Difficile de faire mieux. // Source : Captures Numerama

Avec les jeux Nintendo et PlayStation, même d’anciennes générations, les appareils Apple gagnent plusieurs options sérieuses. La marque rêve de devenir importante dans le secteur du jeu vidéo, mais peine à attirer les développeurs. L’émulation pourrait l’aider à gagner en crédibilité, sans presque rien faire.

