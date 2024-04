Lecture Zen Résumer l'article

Boston Dynamics a présenté la toute nouvelle génération de son robot humanoïde Atlas. Pour l’occasion, l’entreprise en a profité pour glisser un petit tacle à Elon Musk, dont la société Tesla s’est lancée dans la robotique ces dernières années.

C’est un tweet anodin en apparence, mais qui a certainement faire sourire celles et ceux qui suivent l’actualité de la robotique. Mercredi 17 avril, le compte X (ex-Twitter) de Boston Dynamics a présenté son nouveau robot, avec une courte vidéo. En accompagnement, un bref message : « Nous vous promettons qu’il ne s’agit pas d’une personne en combinaison. »

Cette petite phrase est en vérité un clin d’œil — d’aucuns diraient sans doute un petit tacle — à Elon Musk, qui a ouvert ces dernières années un tout nouveau chantier avec Tesla : celui de construire des robots humanoïdes, en plus de fabriquer des voitures électriques. Ce projet a été annoncé à l’été 2021, lors d’une conférence AI Day de Tesla.

Un faux robot Tesla sur scène

À l’époque, il s’avère que l’entreprise américaine n’avait pas de prototype à présenter. Dès lors, faute d’avoir un vrai robot sur scène, c’était une personne déguisée dans un costume qui a assuré le spectacle, en exécutant une petite chorégraphie. Amusant, mais à des années-lumière de ce que faisait déjà à l’époque Boston Dynamics.

Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) J’accepte tout Gérer mes choix

Pour avoir une petite idée de ce que faisait déjà cette société, on peut revenir à cette vidéo partagée fin 2020 : on voyait un robot humanoïde, équipé de sa propre batterie interne, exécuter une danse. La machine courait, sautait, se trémoussait, changeait de sens, tournait, etc. Ce faisant, on voyait les avancées du robot en matière d’équilibre et d’agilité.

Depuis, Tesla a progressé. Une première vraie machine, bien qu’imparfaite, a été montrée en octobre 2022. Elle était encore loin d’égaler avec les créations de Boston Dynamics. Elle devait, par exemple, compter sur une alimentation externe. Par la suite, Tesla a montré une autre version plus aboutie en mai 2023, suivie d’un autre modèle en décembre 2023.

La dernière itération du robot Optimus de Tesla est bien plus convaincante. // Source : Tesla

Le tout nouveau robot Atlas de Boston Dynamics

De quoi rivaliser avec Boston Dynamics, qui est l’une des entreprises les plus en pointe dans ce domaine ? Peut-être est-ce prétentieux aujourd’hui de l’affirmer, d’autant que la nouvelle version du robot humanoïde de Boston Dynamics, Atlas, a donné un petit aperçu de ses nouvelles facultés de déplacement et de mouvement.

Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) J’accepte tout Gérer mes choix

En particulier, la machine peut procéder visiblement à une rotation complète au niveau de sa nuque et des articulations reliant les jambes aux hanches. Idem pour le tronc et pour les cuisses, qui peuvent se réorienter en fonction du sens de circulation du robot. Visuellement aussi, ce nouveau Atlas est très différent de l’ancien.

La présentation de ce nouvel Atlas survient au moment où l’ancien modèle est retiré. Boston Dynamics a d’ailleurs publié une sorte d’hommage en vidéo pour montrer tout ce qu’il a été possible d’accomplir avec lui. Et aussi de montrer toutes les étapes qu’il a pu franchir avec le temps, d’abord avec maladresse, puis habilité.

Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) J’accepte tout Gérer mes choix

Cet ancien modèle, lancé au cours des années 2010, a montré sa faculté à tenir un équilibre dans une situation inconfortable, à se mouvoir sur un terrain accidenté, à faire des sauts périlleux, à courir, à fléchir les genoux, à franchir dynamiquement des obstacles et à faire — et parfois rater — toutes sortes d’actions additionnelles.

« La version électrique d’Atlas sera plus robuste et disposera d’une gamme de mouvements plus étendue que toutes les générations précédentes », promet Boston Dynamics. « Nous avons conçu la version électrique d’Atlas pour qu’elle soit plus forte, plus dextre et plus agile », ajoute la société, qui promet que cette génération ira encore plus loin.

« Atlas se déplacera d’une manière qui dépasse les capacités humaines », prévient la société, sans être « limité par l’amplitude des mouvements humains. » Nul doute que l’entreprise les mettra en scène dans des vidéos, au fil des ans. Reste à savoir comment Tesla donnera le change avec son propre robot Optimus.

A voir aussi sur Numerama :

Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) J’accepte tout Gérer mes choix

Nouveauté : Découvrez Numerama+ La meilleure expérience de Numerama, sans publicité,

+ riche, + zen, + exclusive. Découvrez Numerama+

Abonnez-vous à Numerama sur Google News pour ne manquer aucune info !