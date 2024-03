Le fonctionnement de Maps dans Google est fortement altéré, en raison du Digital Markets Act (DMA), un règlement européen qui entre en vigueur le 6 mars 2024. Mais il est possible d’associer de nouveau la cartographie au moteur de recherche, pour l’utiliser directement dans les résultats.

Google a toujours pris soin d’imbriquer ses services et ses produits, dans le souci affiché de faciliter la vie des internautes. Ainsi, lorsque l’on tape une adresse postale sur le moteur de recherche, Maps apparaît dans les résultats, sous la forme d’un petit encart. Les internautes interagissent alors directement avec l’outil de cartographie.

Mais depuis peu, cette association ne marche plus — en tout cas, en France et dans le reste de l’Union européenne. En inscrivant une adresse quelconque, Maps s’affiche toujours, mais sous la forme d’une image statique. Impossible de cliquer dessus et d’obtenir une réaction. Aucun lien n’est fourni par ailleurs pour servir de raccourci.

Plus d’interaction avec Maps dans Google. // Source : Capture d’écran

Les effets de cette rupture sont variables selon ce que vous cherchez. Une adresse entrée précisément affichera une image statique, inutilisable. Il y a un bouton Directions, qui renvoie sur Maps, avec un itinéraire routier. Dans d’autres cas, le bouton Maps qui apparaissait en haut du site, sous la barre de la recherche, n’est plus proposé.

Cette situation est liée à l’entrée en application d’un règlement européen, le Digital Markets Act (DMA). Ce texte s’adresse essentiellement aux géants du net, appelés gatekeepers (ou contrôleurs d’accès, en français), en leur fixant de nouvelles obligations. Google est aussi concerné : la société avait prévenu en janvier que son moteur allait changer.

Le DMA est un texte qui entend juguler les plateformes sur leur marché, en prenant des dispositions pour éviter qu’elles suivent des politiques nuisibles pour la concurrence. Pour WhatsApp, par exemple, cela veut dire ouvrir un peu la messagerie pour accueillir des discussions provenant d’autres apps, dans un souci d’interopérabilité.

Remettre Maps dans Google

Ces considérations sur l’organisation du secteur numérique ont toutefois des effets de bord déplaisants pour celles et ceux qui apprécient cette imbrication. Il est toutefois possible de redemander cette interconnexion dans les réglages du compte Google. Il faut pour cela se rendre dans les services Google associés et cocher ce que vous voulez.

Outre la recherche et Maps, cinq autres liaisons peuvent être établies : YouTube, Chrome, Shopping, Play et les services publicitaires. En cochant tel ou tel service, des données peuvent être partagées et combinées pour proposer — entre autres — une expérience davantage personnalisée, indique l’entreprise américaine.

Les options à activer ou désactiver, selon vos préférences. // Source : Capture d’écran

Une précision : si vous faites la modification dès maintenant, en validant vos choix, elle ne sera pas appliquée immédiatement. Google précise sur ses pages que le changement sera pris en compte à partir du 6 mars 2024, date à laquelle le DMA sera pleinement effectif. Il faudra encore attendre deux jours pour tout remettre d’aplomb.

Nouveauté : Découvrez Numerama+ La meilleure expérience de Numerama, sans publicité,

+ riche, + zen, + exclusive. Découvrez Numerama+

Vous voulez tout savoir sur la mobilité de demain, des voitures électriques aux VAE ? Abonnez-vous dès maintenant à notre newsletter Watt Else !