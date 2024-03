[Deal du jour] Free Mobile propose son forfait spécial Série Free avec 140 Go de data, sans engagement, pour moins de 10 € par mois. Une offre intéressante si vous consommez beaucoup de data au quotidien.

C’est quoi, ce forfait de Free ?

Free Mobile propose un forfait Série Free sans engagement, avec 140 Go de data 4G, au prix de 9,99 € par mois pendant un an. Passé cette période, le forfait Free 5G au prix de 19,99 € par mois prend le relais, mais vous pourrez résilier.

Pour vous faire une idée de ce que proposent les autres opérateurs, consultez notre comparatif des meilleurs forfaits mobiles.

C’est quoi, ce forfait Free ?

Ce forfait Free avec 140 Go de données mobiles en 4G et 4G+ vous permet d’utiliser internet quotidiennement quand vous n’avez pas accès à un réseau Wi-Fi. Vous pourrez regarder et écouter du contenu en streaming, ou jouer à des jeux en ligne sans vous soucier de votre consommation. Ce forfait Série Free dispose aussi d’une enveloppe internet de 18 Go de données en 4G à utiliser chaque mois depuis Europe et les DOM.

Le forfait propose bien sûr les classiques appels, SMS et MMS illimités depuis la France, les DOM et l’Europe. Notez aussi que si vous êtes abonné Freebox Pop ou Freebox Ultra, vous aurez accès sans surcoûts à l’application TV Oqee sur votre smartphone.

Différents forfaits de Free // Source : Free

Est-ce que ce forfait de Free vaut le coup ?

Pour un tel volume de data, c’est une offre à un prix intéressant si vous utilisez souvent votre smartphone en dehors de chez vous. Sans être le meilleur des opérateurs, le réseau 4G de Free reste un réseau de qualité. Si vous avez toutefois besoin de la 5G, ou de davantage de data, Free propose d’autres forfaits, dont le 250 Go de 5G au prix de 19,99 € par mois.

Vous pouvez vous abonner au forfait Série Free 140 Go et garder votre numéro actuel grâce au numéro RIO (Relevé d’Identité Opérateur).

Pour accompagner votre forfait

👉 Consultez notre guide des meilleurs smartphones en 2024

👉 Ou celui des smartphones à moins de 300 €

C'est sûr : vous payez votre forfait mobile trop cher Votre prochain forfait mobile 4G ou 5G sans engagement est dans ce guide Comparateur forfait mobile sans engagement

Vous voulez tout savoir sur la mobilité de demain, des voitures électriques aux VAE ? Abonnez-vous dès maintenant à notre newsletter Watt Else !

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.