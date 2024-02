Midjourney se tourne vers les internautes pour améliorer son IA de génération d’image. En prévision de la sortie de Midjourney v6, un site web a été lancé pour sélectionner les visuels les plus réussis. Objectif ? Améliorer l’esthétique de l’intelligence artificielle.

L’intelligence artificielle (IA) peut être très performante, mais sa progression dépend aussi de l’aide humaine qu’elle peut recevoir. C’est vrai en coulisses pour développer et affiner les algorithmes nécessaires à son fonctionnement. C’est également vrai pour évaluer le travail qu’elle produit. Un regard extérieur peut aider à l’orienter.

Choisir les plus belles photos de Midjourney

C’est justement cette voie que Midjourney va emprunter pendant un temps. À compter du 19 février 2024, les internautes sont invités à se connecter sur une page du site officiel de l’IA générative. Leur mission ? Comparer deux images générées par l’intelligence artificielle et indiquer laquelle est la plus esthétiquement aboutie.

Chaque image est accompagnée de la consigne (« prompt ») qui a permis de la créer. Il existe aussi la possibilité de passer la comparaison si le public ne parvient pas à se décider. Deux autres images seront alors proposées. Si besoin, il y a aussi un bouton d’alerte si un visuel enfreint possiblement les règles de Midjourney.

L’esthétique de gauche peut avoir plus de charme que celle de droite. // Source : Capture d’écran

La consigne donnée aux internautes est de voter à chaque fois pour la photo qui est perçue comme la plus jolie. « Décidez-vous en fonction de l’aspect de l’image et non du sujet », est-il indiqué sur la page intitulée Rank Party v6. Les dessins proposés peuvent diamétralement être opposés, à l’image de cet exemple ci-dessus.

Ce programme participatif a été annoncé sur le canal Discord officiel de Midjourney par David Holz, le fondateur du laboratoire. L’objectif, a-t-il expliqué, est de préparer l’arrivée de Midjourney v6 en version bêta — l’IA est disponible depuis décembre en version alpha et on attend la version définitive d’ici au printemps 2024.

« Nous essayons de peaufiner l’esthétique pour le lancement final de la V6 beta, mais nous avons besoin de votre aide ! », a écrit David Holz. « Il s’agit d’une tâche sérieuse qui contribue à l’apprentissage de notre IA, alors faites de votre mieux ! ». L’intéressé a précisé que toutes les créations que l’on voit sont produites par la communauté.

La tâche que David Holz entend confier aux membres de Midjourney a tout l’air d’un microtravail bénévole. Cependant, pour dédommager celles et ceux qui acceptent de donner de leur temps, et pour inciter à participer le plus longtemps possible, David Holz promet d’offrir en échange un avantage sur Midjourney aux 1 000 contributeurs quotidiens les plus motivés.

Pour aller plus loin Comment créer des images directement sur le site de Midjourney

