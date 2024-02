[Deal du jour] Si vous n’êtes pas pleinement satisfait de votre Smart TV ou de la box TV de votre FAI, la Fire TV Stick d’Amazon est un bon compromis. Facile à installer et performante, cette clé HDMI est encore plus intéressante pendant les soldes.

👉 Retrouvez toutes les meilleures offres des soldes d’hiver 2024

C’est quoi, la promotion sur cette clé HDMI d’Amazon ?

La nouvelle Fire TV Stick 4K de 2023 est normalement vendue 69,99 €. Pour les soldes d’hiver, elle est au prix de 39,99 € sur Amazon.

Consultez notre guide des meilleures box internet, pour voir des produits similaires.

C’est quoi, cet appareil de streaming d’Amazon ?

L’Amazon Fire TV Stick 4K est tout simplement une box TV au format compact. Son installation est très simple puisqu’il suffit de la brancher au port HDMI d’un téléviseur et le tour est joué. Vous pourrez profiter de contenus sur vos plateformes de SVOD habituelles, en 4K Ultra HD, et avec les normes HDR, HDR10+ et Dolby Vision. Le système d’exploitation d’Amazon baptisé Fire OS fait un bon travail, avec une interface simple et ergonomique, et une présentation claire des contenus.

Cette nouvelle génération de Fire TV Stick embarque un nouveau processeur plus performant, et prend désormais en charge le Wi-Fi 6. Les débits sont donc en théorie plus rapides et le streaming 4K plus fluide, même lorsque d’autres appareils sont connectés au routeur. Notez que la Fire TV Stick est aussi compatible avec le Dolby Atmos. En fonction de votre téléviseur, une vraie barre de son sera peut-être nécessaire pour profiter du meilleur son possible.

L’interface de Fire TV // Source : Amazon

Est-ce que le Fire TV Stick 4K vaut le coup en promotion ?

Si vous ne possédez pas de Smart TV ou de Box TV, la Fire TV Stick 4K est une excellente alternative, surtout à moins de 40 €. En plus de Fire TV et de l’accès aux services de streaming et aux applications, la clé HDMI d’Amazon permet de contrôler les objets connectés compatibles avec l’assistant vocal Alexa, intégré dans la télécommande incluse. Cette dernière contient aussi des boutons prédéfinis, pas forcément utiles, et les classiques boutons pour allumer et éteindre l’appareil, et les boutons de volume.

Pour aller plus loin pendant les soldes

👉 Notre sélection des PC et des écrans soldés intéressants

👉 Découvrez les meilleurs téléviseurs soldés dans notre sélection

👉 Les accessoires gaming en promo durant les soldes

C'est sûr : vous payez votre forfait mobile trop cher Votre prochain forfait mobile 4G ou 5G sans engagement est dans ce guide Comparateur forfait mobile sans engagement

Vous voulez tout savoir sur la mobilité de demain, des voitures électriques aux VAE ? Abonnez-vous dès maintenant à notre newsletter Watt Else !

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.