[Deal du jour] Les nouveaux Pixel 8 et 8 Pro de Google sont des smartphones premium, proposés à des prix assez élevés. Les soldes d’hiver sont le bon moment pour mettre la main sur ces modèles, notamment le 8 Pro qui tombe sous les 900 €.

C’est quoi, la promotion sur le Pixel 8 Pro de Google ?

Le Google Pixel 8 Pro 128 Go est normalement vendu 1 099 €. Pour les soldes d’hiver, le modèle Bleu Azur est au prix de 879 € sur Amazon. Vous le retrouverez dans notre guide des meilleurs smartphones en 2023, ainsi que d’autres modèles.

C’est quoi ce smartphone de Google ?

Le Google Pixel 8 Pro possède design plus arrondi que ses prédécesseurs, et abandonne l’écran incurvé. Avec ses dimensions de 162,6 × 76,5 × 8,8 mm pour un poids de 213 g, il n’est pas le plus compact des smartphones. Sa prise en main est tout de même excellente et même les plus petites mains devraient apprécier son ergonomie.

Sa dalle OLED de 6,7 pouces, d’une définition QHD+ affiche une résolution de 1344 × 2992 pixels et possède un taux de rafraichissement à 120 Hz. L’écran du 8 Pro est l’un des plus lumineux sur le marché. La visibilité est excellente, même en plein soleil, et la dalle est correctement calibrée, en dehors d’une colorimétrie légèrement froide. Niveau performances, le 8 Pro embarque la puce Tensor 3. Sans égaler la concurrence dans la même gamme de prix, le smartphone de Google est un très bon appareil pour le multitâche et les jeux vidéos. Ces derniers peuvent toutefois faire chauffer l’appareil quand les graphismes sont poussés à fond.

Le Pixel 8 Pro dans sa version Bleu Azur. // Source : Google

Est-ce que le Pixel 8 Pro vaut le coup en solde ?

C’est un excellent prix pour un smartphone récent qui n’est pas près de devenir obsolète. Si vous recherchez un modèle qui assure niveau photo, le 8 Pro est sans conteste l’un des meilleurs photophones sur le marché. Ses trois capteurs permettent de prendre de très belles photos, de jour comme de nuit. L’IA fait un travail de retouches et de corrections remarquable, et il est presque impossible de rater un cliché. Le 8 Pro peut filmer en 4K à 60 i/s et certaines fonctionnalités améliorent l’exposition, les couleurs ou encore l’audio de vos vidéos.

Niveau autonomie, le smartphone de Google tiendra facilement une journée et demie dans le cas d’un usage normal. Comptez un peu moins pour un usage intensif avec des applications gourmandes. Il se recharge en 1 h30 environ.

