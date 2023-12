[Deal du Jour] L’opérateur virtuel Lebara Mobile propose plusieurs forfaits à des prix attractifs. Le forfait sans engagement 80 Go en 4G est actuellement à moins de 10 € par mois.

C’est quoi, l’offre sur ce forfait Lebara ?

Lebara propose un forfait de 80 Go de data en 4G, sur le réseau Orange, au prix de 9,99 € par mois. Le forfait est sans engagement et son prix ne change pas passé la première année. Les forfaits de Lebara se renouvellent tous les 30 jours, afin de changer d’offre et de quantité de data au début de chaque mois, si vous le souhaitez. Notez que la carte SIM est en ce moment à 1 €.

Consultez notre guide des meilleurs forfaits mobiles du moment pour voir quels sont vos besoins.

C’est quoi, ce forfait de Lebara à moins de 10 €/mois ?

Lebara propose des forfaits flexibles sur le très bon réseau d’Orange. Ils vous laissent la main sur la quantité de données dont vous disposez. Vous aurez la possibilité, au début chaque mois, de passer à un autre forfait qui vous convient mieux en fonction de la quantité de données dont vous estimez avoir besoin.

Le forfait comprend les classiques appels et SMS illimités depuis la France Métropolitaine, l’Europe et les DOM, et les appels illimités vers 43 destinations internationales, dont 5 Go en itinérance depuis l’UE et les DOM. Les 80 Go de données vous permettent d’utiliser internet lorsque vous n’avez pas accès à un réseau Wi-Fi. Vous pourrez utiliser vos applications, regarder du contenu en streaming et écouter votre musique sur les plateformes dédiées, sans vous soucier de votre consommation.

Lebara propose plusieurs forfaits flexibles // Source : Lebara

Est-ce que ce forfait 80 Go vaut le coup ?

Lebara est un MVNO, un opérateur de réseau mobile virtuel, qui emprunte les infrastructures d’Orange, l’un des meilleurs réseaux de France. Malgré l’absence de 5G, les tarifs sont suffisamment attractifs pour en faire un forfait qui vaut le coup. Vous pouvez facilement vous abonner au forfait B&You en gardant votre numéro. La souscription à un nouveau forfait est simple et rapide grâce au numéro RIO (Relevé d’Identité Opérateur).

