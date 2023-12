[Deal du jour] Le MacBook Air 13″ et sa puissante puce M2 est un laptop performant doté d’une très bonne autonomie. Il est actuellement vendu avec une réduction de 160 €.

C’est quoi, la promotion sur le MacBook Air M2 ?

Le MacBook Air 13″ M2, avec un SSD de 256 Go, est normalement vendu 1 299 € sur le store officiel d’Apple. Les modèles Gris Sidéral et Argent sont en ce moment proposés au prix de 1 139 €. Le MacBook Air M2 est l’un des meilleurs laptops d’Apple, que vous retrouverez dans notre guide des ordinateurs Apple à choisir en 2023.

C’est quoi, cet ordinateur d’Apple ?

Le MacBook Air M2 possède un excellent design et des dimensions de 30,41 × 21,5 × 1,13 cm de hauteur, pour un poids de 1,24 kg. Les finitions sont excellentes et vous pourrez facilement glisser l’ultraportable d’Apple dans un sac adapté au transport des ordinateurs portables, sans trop craindre de l’abîmer. Le MacBook 13″ procure en effet une bonne sensation de robustesse et vous pourrez donc l’emmener avec vous au travail ou à la fac.

Les performances de la puce M2, couplée à 8 cœurs, font de la machine d’Apple un ordinateur portable idéal pour une utilisation professionnelle. Les logiciels s’ouvrent instantanément et l’ultraportable ne rame pas et ne chauffe pas. Pour du montage vidéo, des retouches photo, ou n’importe quelle tâche plus lourde, les MacBook Pro avec puce M2, ou le MacBook Pro 14 feront un meilleur travail. Mais ce MacBook Air M2 reste un très bon compromis à ce prix et par son côté nomade. Notez que la webcam dans l’encoche est loin de la qualité 1080p qu’elle est censée proposer.

Ce MacBook Air M2 est-il une bonne affaire ?

Oui, si vous recherchez un laptop pratique au quotidien. Il embarque un écran Liquid Retina de 13,6 pouces d’une définition de 2560 × 1664 pixels. Malgré l’absence d’OLED, la luminosité est suffisamment bonne et les quelques reflets de l’écran ne sont pas gênants, sauf si vous êtes en plein soleil. Le clavier Magic Keyboard possède est agréable et silencieux, et s’accompagne d’un trackpad multitouch fluide et réactif. Les touches, par ailleurs rétroéclairées, offrent une frappe rapide et confortable.

Niveau autonomie, le MacBook Air 13″ tiendra une bonne journée d’utilisation. Comptez moins de deux heures pour le recharger. Enfin, la connectique comprend deux ports USB-C Thunderbolt 3, un connecteur MagSafe et une prise casque 3.5 mm.

