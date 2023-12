[Deal du Jour] Conçue spécialement pour de la bureautique, la MX Master 3S est dotée d’une super ergonomie, qui peut la destiner à un usage plus large. Performant et polyvalent, cet accessoire indispensable est en ce moment en promotion.

C’est quoi, cette promotion sur cette souris Logitech ?

La souris sans fil MX Master 3S est vendue 129,99 € sur le site de Logitech, et régulièrement trouvable autour de 99 €. Elle est actuellement proposée au prix de 89,99 € sur Amazon. Un coupon de 9,25 €, à cocher sur la page du produit, fait passer le prix final à 80,74 €.

C’est quoi, cette souris de Logitech ?

La MX Master 3S est une souris sans fil confortable, malgré un gabarit imposant. Ses dimensions de ‎124,9 × 84,3 × 51 mm et son poids de 143 g ne la destinent pas spécialement aux plus petites mains. Dans le cas d’une longue utilisation, le confort ne sera pas optimal. Pour les autres, sa forme particulière, avec la coque penchée, épouse parfaitement la paume de la main. Son revêtement strié sur la partie inférieure apporte de plus une très bonne prise en main. La MX Master 3S se manipule avec aisance et la position idéale du pouce améliore le grip.

Les deux clics principaux de la MX Master 3S sont réactifs et silencieux, tout comme les boutons secondaires qui se situent sur la tranche. La molette supérieure MagSpeed, à l’excellente finition en métal, propose un défilement cranté et un défilement libre. Une deuxième molette au niveau du pouce permet le défilement latéral des pages. Un total de sept boutons, en plus de la molette latérale, sont paramétrables via le logiciel Logi Options+.

La Logitech MX Master 3S épouse bien la forme de la main. // Source : Logitech

Cette souris Logitech est-elle une bonne affaire ?

C’est une très bonne affaire pour une des meilleures souris de la marque. Le capteur laser procure une sensibilité maximale de 8 000 DPI, personnalisable avec le logiciel, par paliers de 50 DPI. Niveau glisse, quatre patins assurent des déplacements fluides et silencieux. La souris se déplace très bien et ses performances ne la réservent pas exclusivement à de la simple bureautique. Les joueuses et les joueurs apprécieront l’ergonomie et la précision des mouvements de la MX Master 3S.

Les fonctions Flow et Easy Swift sont présentes. La première sert à naviguer entre plusieurs ordinateurs dans une configuration multi-écran. La seconde, activable via le bouton Easy-Switch sous la souris, permet de connecter trois appareils différents et de passer de l’un à l’autre d’un simple clic. Enfin, la souris de Logitech bénéficie d’une autonomie d’un peu plus de deux mois, ou 70 jours environ.

