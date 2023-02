Le rapport annuel de la BPCE sur les achats des Français révèle plein de données intéressantes sur l’évolution de nos habitudes de consommation. On y apprend que le paiement mobile progresse, mais n’est encore qu’un espoir pour le secteur bancaire.

20 millions de cartes bancaires anonymisées, puis analysées, voilà l’incroyable promesse du rapport 2022 de la BPCE (Banque Populaire-Caisse d’Épargne) sur les achats des Français. Dans ce document de 69 pages, on trouve de très diverses informations. On y apprend que les restaurants connaissent une croissance de 44 % par rapport à 2021 (l’effet post-Covid), que les compagnies aériennes sont en vogue (+ 72 %), que l’on prend de nouveau beaucoup plus les taxis et les VTC (+ 56 %, pour une course moyenne de 23 euros) ou que le carburant coûte 29 % plus cher qu’il y a un an. Un vivier d’informations sur l’état de la société, qui risque d’en passionner plus d’un.

Ce qui nous intéresse plus particulièrement, c’est l’évolution des modes de paiement. À l’heure d’Apple Pay, Google Pay et Samsung Pay, les Françaises et les Français ont-ils massivement adopté le paiement mobile, ou préfèrent-ils payer encore avec leur carte et un code à 4 chiffres ?

Le paiement sans contact a convaincu

Le saviez-vous ? Des personnes payent encore en liquide ou par chèque. Cependant, plus la société avance, plus les paiements par carte gagnent du terrain. En 2022, ils ont progressé de 12 % d’une année sur l’autre, pour atteindre leur plus haut historique. La dépense moyenne a baissé (41 euros), mais l’écart est relativement faible (-2 %). La BPCE en conclut que c’est l’augmentation du nombre de paiements par carte qui lisse cette moyenne.

Malgré le boom des cartes bancaires, les Français continuent de retirer de l’argent liquide en moyenne tous les 26 jours, pour un montant moyen de 116 euros. Mais cette pratique a baissé de 8 % par rapport à 2019. Ce sont évidemment les seniors qui sont les plus adeptes du liquide.

La carte bancaire continue de progresser. Tous les Français ne l’ont pas encore adoptée // Source : BPCE

Le grand gagnant de 2022 est le paiement sans contact, actuellement plafonné à 50 euros. En un an, il a progressé de 23 %. Depuis le début de la pandémie, il a progressé de… 244 %. Sans surprise, la moyenne des dépenses sans contact est aussi plus grande (17 euros aujourd’hui). La BPCE note que le sans contact est devenu majoritaire chez certains commerces de proximité, comme les boulangeries (88 % des paiements), les fast-food (79 %), les cinémas (78 %) ou les pharmacies (76 %). Si le rapport ne donne pas d’indication sur son utilisation globale, ces données ne laissent que très peu de doute sur sa très forte popularité. Les Français n’ont plus peur du sans contact.

Le paiement mobile, qui n’est pas plafonné, connaît aussi une forte croissance. D’une année sur l’autre, il progresse de 163 % (+ 1 128 % par rapport à 2019), à tel point que la BPCE le qualifie de « prochain blockbuster ». Faut-il y voir un début de domination du paiement mobile ? Attention à ces chiffres de croissance, puisqu’on ne sait pas d’où on part. En 2021, seulement 17 % des Français disaient l’utiliser de temps en temps selon une étude de Panorabanques. Si ces chiffres sont vrais, on peut imaginer que l’on s’approche d’une moitié de Français à l’avoir configuré. Mais combien l’utilisent vraiment régulièrement ? En moyenne, une dépense depuis son smartphone serait de 23 euros. C’est peu, pour une technologie qui permet de tout payer.

À gauche, le paiement sans contact. À droite, le paiement mobile. // Source : BPCE

Parmi les autres données intéressantes repérées par Numerama, on apprend que 50 % des abonnements aux services de streaming musicaux sont détenus par les moins de 35 ans, ce qui laisse une belle marge de progression à Spotify, Deezer et consorts (le budget moyen est de 11 euros, ce qui est tout sauf surprenant). La BPCE dit aussi que le streaming vidéo progresse d’une année sur l’autre (+ 25 %) et que les Français payent en moyenne 15 euros par mois, ce qui laisse supposer qu’il possède plusieurs services.

