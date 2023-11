Et si vous arrêtiez de payer chaque mois un abonnement de stockage dans le cloud ? C’est ce que propose pCloud avec son offre disponible contre un achat unique, en promo pour le Black Friday.

Si les offres de stockage en ligne se bousculent sur le web, celle de pCloud a se démarque encore plus particulièrement. L’entreprise suisse a comme particularité d’intégrer des offres valables à vie dans son catalogue. Ou plutôt 99 ans pour être précis. Ces offres si particulières sont en promotion à l’occasion du Black Friday. Mieux, elles s’accompagnent d’un gestionnaire de mots de passe et d’un service de chiffrement habituellement payants.

Le pack trois-en-un offrant 5 To de stockage s’affiche à 599 euros, soit 85 % de moins que son tarif habituel.

5 To de stockage, partout, tout le temps

Souscrire à pCloud, c’est comme se balader avec un disque dur de 5 To toujours sur soi. À ceci près que celui-ci est indestructible et ne pèse rien. En effet, grâce à une application disponible sur mobile (iOS et Android) et PC (Windows et macOS), il est très simple d’envoyer des fichiers dans le cloud depuis vos appareils.

L’application pCloud sur iOS // Source : pCloud

Cette application est par ailleurs très bien pensée. Elle vous permet de sauvegarder automatiquement tous les fichiers d’un dossier d’un appareil, comme celui des photos de votre smartphone. Vous pouvez également y déposer les fichiers de votre choix, dans une interface comparable à celle du gestionnaire de fichiers de votre ordinateur. La synchronisation est ensuite automatique entre tous vos appareils.

Les options de partage sont par ailleurs nombreuses. Vous pouvez créer un dossier ouvert où chacun peut déposer et télécharger des fichiers, générer des liens de téléchargement ou partager des dossiers protégés par un mot de passe.

Vous seul avez la clé de vos fichiers

Dans son offre du Black Friday, pCloud intègre sans surcoût son option Encryption. Comme son nom l’indique, il s’agit d’un service de chiffrement, qui se superpose à celui que propose pCloud par défaut.

Avec Encryption, pCloud applique un chiffrement côté client. Concrètement, cela signifie que le chiffrement de vos fichiers a lieu sur votre appareil, avant même qu’ils soient envoyés vers pCloud. Ainsi, il n’y a que vous qui possédez la clé et le mot de passe pour les déchiffrer. Ni pCloud ni aucune autre entité ne peut y accéder.

Cette couche de sécurité s’ajoute au chiffrement appliqué par défaut par pCloud à tous vos fichiers. Ceux-ci sont stockés dans trois serveurs différents, à des emplacements différents, rendant (presque) impossible leur disparition.

Oubliez le « mot de passe oublié »

Compiler tous vos mots de passe dans un coffre-fort virtuel protégé par un seul mot de passe : voici la promesse du gestionnaire de mot de passe pCloud. Un outil essentiel pour quiconque ferait attention à son hygiène numérique.

L’application pCloud Pass // Source : pCloud

En effet, un gestionnaire de mot de passe vous permet d’utiliser des mots de passe forts partout : des suites aléatoires de nombreux caractères. Ils sont impossibles à craquer avec une attaque par force brute. D’autant que pCloud vous permet d’en générer à la volée et de les personnaliser (longueur, chiffres, caractères spéciaux…).

85 % d’économie sur le pack trois-en-un

À l’occasion du Black Friday, pCloud applique une remise de 85 % sur pack trois-en-un valable 99 ans. Il comprend :

5 To de stockage dans le cloud ;

le service de chiffrement Encryption ;

le gestionnaire de mots de passe pCloud.



Il s’affiche ainsi au prix de 599 euros, au lieu de 1367 euros. Un tarif qui semble élevé au premier abord, mais qui s’avère beaucoup plus économique qu’un abonnement mensuel prolongé plusieurs années.

À noter que des offres de stockage moins onéreuses sont aussi en promotion, aussi disponibles à vie :