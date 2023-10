Meta lance une nouvelle formule d’abonnement payant, qui permet d’avoir accès à Instagram et à Facebook sans aucune pub. Une offre assez chère, à partir de 10 euros par mois, qui n’offre pas de badge de vérification.

« Envoie à 15 de tes amis si tu veux que Facebook reste gratuit ! » Toute une génération d’internautes a vu des messages de ce type circuler sur Facebook. Cela va bientôt devenir vrai, du moins en partie : Meta, la maison mère du réseau social, va lancer une formule payante pour Facebook et Instagram.

Une première version payante, Meta Verified, qui permettait d’avoir droit à un badge de vérification, avait déjà été dévoilée en février 2023. Depuis, la rumeur courait au sujet d’une nouvelle formule d’abonnement : cette offre payante a finalement été annoncée le 30 octobre 2023.

Si vous ne payez pas, Facebook et Instagram seront toujours disponibles ; vous aurez toujours accès à ces deux réseaux sociaux — contrairement, d’ailleurs, à ce que laissent croire ces fameuses rumeurs qui émergent parfois. Les internautes qui ne paient pas vont garder la même expérience qu’actuellement, avec des publicités personnalisées, indique Meta.

Une offre payante qui ne propose pas de badge de vérification

L’abonnement, qui n’est pour l’instant proposé qu’en Europe (dans l’UE, en Suisse, et dans l’espace économique européen), coûtera 9,99 euros par mois pour une inscription sur le web, ou 12,99 euros pour un abonnement sur Android ou iPhone. En échange, Facebook et Instagram seront entièrement sans publicité, et « tant que les personnes sont abonnées, leurs informations ne sont pas utilisées à des fins publicitaires », précise Meta.

Si vous optez pour l’abonnement de Meta, vous n’aurez plus de pubs sur Instagram // Source : Instagram

L’abonnement couvrira tous les comptes Meta : si vous en avez plusieurs sur Instagram, ils seront automatiquement compris dans l’offre, et ce, jusqu’au 1er mars 2024. À partir de cette date-là, chaque nouveau compte sera facturé en plus 6 euros par mois sur le web ou 8 euros par mois sur Android ou iOS.

Cette formule d’abonnement ne permet pas pour l’instant d’obtenir le badge bleu de vérification. Si vous voulez vous offrir une expérience sans pub des réseaux sociaux et avoir un badge de vérification, vous devrez dépenser au minimum la bagatelle de 23,98 euros (13,99 euros pour Meta Verified, et 9,99 euros pour l’abonnement sans pub). Presque le prix d’un abonnement Netflix, le tout pour un service pas forcément à la hauteur.

Dans son communiqué, Meta explique que cette offre d’abonnement leur permet de « se conformer à l’évolution de la réglementation européenne » — c’est-à-dire, le RGPD, et le traitement des données des utilisateurs à des fins publicitaires.

« Nous avons fait ce changement pour répondre à un certain nombre d’exigences réglementaires évolutives et émergentes dans la région, explique la société. La possibilité d’acheter un abonnement sans publicité permet d’équilibrer les exigences des régulateurs européens tout en laissant le choix aux utilisateurs et en permettant à Meta de continuer à servir tous les habitants de l’UE. »

Vous êtes abonnés à Meta :

Pas de pubs sur Instagram et Facebook ;

Vous n’avez pas de badge de vérification.

Vous êtes abonnés à Meta Verified :

Un badge de vérification sur Facebook et Instagram ;

Un meilleur accès au service client de Meta ;

Vous avez toujours les pubs.

Vous n’êtes pas abonnés :

Facebook et Instagram tels qu’ils sont maintenant, avec des publicités ;

Pas de badge ;

Pas d’accès rapide au service client.

Abonnez-vous gratuitement à Artificielles, notre newsletter sur l’IA, conçue par des IA, vérifiée par Numerama !