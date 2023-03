Un appel d’offres lancé par France Télévisions dévoile le calendrier de déploiement de France 2 UHD et France 3 UHD, qui devraient arriver sur la TNT dès septembre 2023. En plus de préparer les Jeux Olympiques, France TV pourrait commencer une transformation pour la TV traditionnelle.

La télévision française est-elle enfin prête pour la 4K ? S’il existe déjà des flux événementiels chez TF1, M6, beIN, Eurosport et même France TV (pour Roland Garros notamment), un appel d’offres repéré par Ultra-K sur Twitter laisse entendre que le calendrier pourrait rapidement évoluer dans les prochains mois.

Sur le site de France Télévisions, un appel à candidatures permet de télécharger 12 documents internes sur les projets du service public concernant l’ultra haute définition (UHD), un sujet déjà évoqué par Delphine Ernotte, sa présidente. On y apprend que deux chaînes vont être lancées sur la TNT entre septembre 2023 et début 2024 : France 2 UHD et France 3 UHD. Les candidats ont jusqu’au 11 avril pour se manifester.

Ça se prépare 👀



France Télévision

UHD / 4K

TNT pic.twitter.com/jPcRVXpp2x — Ultra-K.fr (@ultrakfr) March 21, 2023

Ce que l’on sait sur France 2/3 UHD

Les documents présents sur le site de France TV contiennent énormément d’informations, mais la majorité indiffèrera les téléspectateurs (plusieurs pages parlent du décalage horaire entre la métropole et les territoires d’outre-mer par exemple). On retient toutefois que France 2 UHD et France 3 UHD seront encodées en HEVC, un codec qui réduit la taille d’un flux, en qualité 2160p à 50 images par seconde. Le HDR10 sera aussi de la partie, avec du multiaudio pour de la VF, de la VO, de l’audiodescription et d’un quatrième flux si nécessaire.

Dans ce document, France TV parle d’un flux 12 Mb/s et d’un flux 16 Mb/s. // Source : Capture Numerama

La bande passante nécessaire pour France 2 UHD et France 3 UHD sera de 16 Mb/s en métropole et de 12 Mb/s en outre-mer (il y aura donc 4 flux au total). Si la TNT est la cible principale, ce qui est une innovation majeure par rapport aux expérimentations d’autres chaînes seulement disponibles sur les box des opérateurs, les flux UHD pourront être rediffusés par Internet.

Quel calendrier pour les chaînes 4K de France 2 et France 3, plusieurs déploiements sont prévus en septembre, octobre, novembre, décembre et début 2024, dans le cas de la TNT. La logique voudrait que les FAI puissent profiter des flux UHD dès leur déploiement en septembre.

On a la réponse pour les délais dans la doc. Diffusion prévue à partir de septembre 2023 en « vagues successives ».



Par contre je trouve étonnant de ne pas retrouver mon émetteur « Niort Maisonnay » vu la couverture qu’il a ?! 🧐 pic.twitter.com/1tSwmJegPo — ıllıllı Jarod ıllıll (@Jarod692001) March 22, 2023 Le calendrier de déploiement ville par ville

Quels programmes en 4K ?

Au vu du calendrier, il semble assez évident que France Télévisions vise les Jeux Olympiques. Il est probable que l’événement soit filmé en 4K sur les deux canaux, qui devraient être disponibles partout d’ici là (il faut bien évidemment posséder un téléviseur compatible).

Quid du reste ? Dans les documents techniques de France TV, il est écrit que les signaux UHD doivent pouvoir être convertis en signaux Full HD. Même si France 2 UHD émet en permanence, ce qui serait une nouveauté par rapport à TF1 4K ou M6 4K, rien ne dit que tous ses programmes seront en 4K. Cependant, quand c’est possible, France TV pourrait décider de filmer et de diffuser un événement en cette qualité. Il s’agit donc dans tous les cas d’une étape majeure, plus de 10 ans après l’arrivée des télés 4K.

Quel est le service de SVOD fait pour vous ? Netflix, Disney+, Canal+, OCS : le comparatif 2023 des offres de SVOD en France Découvrez notre comparateur

Abonnez-vous à Numerama sur Google News pour ne manquer aucune info !