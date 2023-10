Nacon lance un nouveau casque gaming : le RIG 600 Pro HX, dont la polyvalence force le respect. Surtout sous la barre des 100 €.

Quand on se rend dans un rayon d’accessoires audio pensés pour une utilisation gaming, il y a de quoi se perdre. Les marques proposent de nombreux modèles, à des prix qui vont de quelques dizaines d’euros (pour les plus modestes) à plusieurs centaines d’euros (pour les plus luxueux). Le RIG 600 Pro HX conçu par Nacon appartient à la première catégorie : il s’agit d’un modèle sans fil qui s’efforce d’embarquer un maximum de fonctionnalités pour garantir un bon rapport qualité/prix.

Son principal argument est sans conteste sa polyvalence : si le RIG 600 Pro HX est pensé pour l’écosystème Xbox, il est aussi pleinement compatible avec les consoles PlayStation, la Nintendo Switch, les PC et les plateformes mobiles. Pour 100 €, vous faites donc l’acquisition d’un produit susceptible de se connecter à tout ce que vous possédez ou posséderez à l’avenir. Ce qui permet déjà de ne pas multiplier les achats.

7/10 Nacon RIG 600 PRO HX
Points forts Rapport qualité/prix excellent

La double connexion

Léger et bien fini Points faibles Microphone fixe

La conception de l’arceau

Rendu audio à peaufiner via l’application

Un design digne du marché du gaming

Poids plume Le confort d’un casque passe aussi par son poids. Le RIG 600 Pro HX ne pèse que 240 grammes.

Le RIG 600 Pro HX ne cherche pas à cacher sa filiation au marché du gaming. En résulte un design agressif reposant sur un arceau percé de multiples motifs. Cet attribut esthétique, qu’on peut déplorer si on préfère la sobriété, est atténué par la finition noire sans fioritures. Ainsi, l’accessoire ne s’habillera pas de multiples LED colorées à l’allumage, comme certains concurrents adorent le faire. Le RIG 600 Pro HX est pourvu d’un micro fixe qui se rétracte, un peu difficilement il faut l’avouer, dans l’oreillette gauche. Il faut bien faire des économies quelque part.

Nacon a vraiment pensé à tout

Le produit inspire la solidité, avec un plastique très rigide et des parties en mousse dont on ne craint pas pour la durabilité à plus long terme. Nacon va jusqu’à certifier le serre-tête de « quasi indestructible ». En revanche, et c’est un choix qui peut paraître étonnant, le RIG 600 Pro HX ne propose que trois réglages pour l’arceau : S, M ou L. Il suffit de fixer les deux oreillettes sur le palier voulu, en fonction de sa morphologie, en priant pour que le manque de souplesse ne soit pas préjudiciable pour le confort. Les oreillettes et le haut de l’arceau sont suffisamment bien rembourrés pour éviter cet écueil, mais si vous êtes entre deux tailles, une gêne pourrait finir par se faire sentir. D’autres casques proposent un réglage avec davantage d’amplitude.

On doit fixer l’oreillette en choisissant une taille // Source : Maxime Claudel pour Numerama

Double connexion à moins de 100 €

Le RIG 600 Pro HX est livré avec un dongle USB-C qui assure une connexion en radio fréquence 2,4 GHz. Il dispose d’un switch qui lui permet d’être compatible soit avec les consoles Xbox (symbolisé par un logo en forme de console) soit avec les autres appareils (PS5, etc.). Un adaptateur USB-C vers USB-A est fourni dans le packaging en cas de besoin, une preuve que Nacon a vraiment pensé à tout.

Le casque dispose aussi de la technologie Bluetooth pour être relié à votre smartphone ou votre tablette, comme n’importe quel accessoire audio sans fil. Il est même capable de maintenir une double connexion. D’une simple pression sur un bouton, on peut passer du mode radio fréquence (gaming) au mode Bluetooth, ou de conserver les deux en même temps. À quoi ça sert ? Un exemple légal : accepter un appel sur votre smartphone pendant une partie, sans besoin de retirer le casque. Un exemple moins légal : jouer à la console tout en écoutant une réunion importante au travail.

Des oreillettes très confortables // Source : Maxime Claudel pour Numerama

Autre argument en faveur du RIG 600 Pro HX : il existe une application complète sur iOS et Android pour personnaliser l’expérience. Elle est utile pour faire les mises à jour ou encore accéder à un égaliseur avec certains préréglages (basse améliorée, voix améliorée, clarté…). On trouve même un mode expert pour gérer encore plus finement la partie acoustique. Pour un produit à moins de 100 €, ce niveau de possibilités est vraiment appréciable.

Le micro est rétractable mais fixe // Source : Maxime Claudel pour Numerama

Un son correct, sans plus

Le RIG 600 Pro HX est armé de deux haut-parleurs de 40 mm promettant « une qualité audio incomparable ». Derrière ce joli discours marketing, la réalité n’est pas aussi reluisante. Le produit, testé sur PS5 dans notre cas, puis avec un iPhone pour la musique, assure l’essentiel : une signature assez neutre, pour ne pas dire plate, mais avec suffisamment de détails pour être satisfait la majorité du temps. Le rendu par défaut manque quand même d’un peu de basses et un petit passage par l’application ne sera pas de trop pour ajuster à sa convenance.

Bon point en ce qui concerne la spatialisation : sur un titre comme Alan Wake 2, l’ambiance sonore à 360 degrés fonctionne plutôt très bien, avec une immersion accentuée comme il le faut. On sent toujours le RIG 600 Pro HX un peu sur la réserve, mais cette timidité est plutôt salutaire : comme il n’est pas assez musclé pour en faire plus, il préfère ne pas tomber dans le piège de l’esbroufe mal maîtrisée. Encore une fois, il faut se souvenir du prix : pour moins de 100 €, il faut savoir revoir ses exigences à la baisse.



Le verdict 7/10 Nacon RIG 600 PRO HX

La double connexion

Léger et bien fini On a moins aimé Microphone fixe

La conception de l’arceau

Rendu audio à peaufiner via l’application Sans fil, polyvalent, capable de maintenir une connexion à deux sources en même temps, léger, bien fini… Le RIG 600 Pro HX de Nacon ne manque pas d’arguments. Et on pourra difficilement l’attaquer sur son prix. Pour moins de 100 €, il se révèle très généreux sur les critères qui comptent. Néanmoins, il ne faut pas en attendre monts et merveilles non plus. Côté audio, il y a mieux sur le marché. Et son design articulé autour d’un arceau proposant trois tailles fixes peut être préjudiciable en fonction de sa morphologie. Mais on ne fera pas foncièrement un mauvais choix en faisant l’acquisition du RIG 600 Pro HX.

