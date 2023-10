Le Web3, un projet d’internet décentralisé, peine à trouver des adeptes. Alors que la notion était à la mode en 2022, l’engouement n’est plus là. Coinhouse, qui licencie une partie de ses employés, a coupé dans son service Web3.

Les suppressions de postes se poursuivent dans les crypto-monnaies. Coinhouse, la plateforme d’échange crypto française, a annoncé vendredi 13 octobre 2023 qu’elle allait se séparer de 15% de ses effectifs. Selon BFMTV, cela représente 10 employés sur les 70 salariés que compte l’entreprise. Les suppressions de postes concernent « principalement les activités dans le Web3. C’est un service qui a de l’avenir, mais qui peine à se développer », a expliqué à BFMTV Nicolas Louvet, le PDG de Coinhouse.

Alors que, au niveau mondial, les entreprises cryptos enchaînent les faillites et les licenciements depuis l’année dernière, la France avait été relativement épargnée jusqu’à présent. Le bear market qui se prolonge et le marasme économique qui touche le Web3 semblent avoir finalement rattrapé Coinhouse.

La fin du Web3 ?

Le Web3 dont il est ici question est une sorte de nouvel internet, rêvé par les amateurs de crypto-monnaies. Le projet est de créer un internet décentralisé grâce à la technologie de la blockchain — qui est également la technique qui permet aux crypto-monnaies d’exister. Avec un Web3 décentralisé, les utilisateurs pourraient posséder eux-mêmes une part des applications et des sites qu’ils utilisent, grâce à des jetons de crypto-monnaies, ce qui entrainerait la disparation de géants du net tels que Google ou autres.

Est-ce la fin du Web3 ? // Source : Canva

L’idée, qui a attiré une grande partie des fans de crypto-monnaies, et dans laquelle plusieurs entreprises se sont lancées, peine néanmoins à prendre vie. Malgré la sortie d’un « smartphone spécial Web3 », ou encore l’assurance du gouvernement français que la France est « the place to be » pour le Web3, dans les faits, ce nouvel internet n’existe pas encore. De nombreux projets ont déjà périclité, handicapés par une baisse de la curiosité pour les crypto-monnaies, la chute des ventes des NFT, et surtout, par le manque d’intérêt de la part d’un plus large public.

Selon Nicolas Louvet, « l’engouement que l’on a connu en 2022 sur cette partie [Web3] est moins d’actualité ». Le PDG confirme que Coinhouse va donc désormais se concentrer sur les investissements dans les actifs numériques. S’il tient également à rassurer sur la santé de l’entreprise (5 recrutements seraient en cours), ces nouveaux licenciements sont un signe de plus que le Web3 se porte mal — et qu’aucune amélioration n’est en vue.

Si vous avez aimé cet article, vous aimerez les suivants : ne les manquez pas en vous abonnant à Numerama sur Google News.