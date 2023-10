[Deal du jour] Avec le OnePlus 11, la marque chinoise propose un smartphone avec une excellente fiche technique, digne d’un modèle premium. Son excellent écran, et ses bonnes performances s’accompagnent en ce moment d’une promotion intéressante.

C’est quoi, la promotion sur le OnePlus 11 ?

Le OnePlus 11, 256 Go, est habituellement disponible autour de 800 €. Il est en ce moment disponible en promotion sur Cdiscount au prix de 699 €. Ce n’est peut-être pas le meilleur smartphone du moment, mais il se défend très bien, surtout à ce prix.

C’est quoi, ce smartphone de OnePlus ?

Le OnePlus 11 est un smartphone porté par un excellent design, qui reprend dans les grandes lignes celui du OnePlus 10 Pro. Les courbes sont élégantes et les finitions impeccables. Dommage que le smartphone soit seulement certifié IP64 et ne résiste qu’aux éclaboussures d’eau. Il est doté d’une dalle Amoled de 6,7 pouces d’une définition QHD+ de 3216 x 1440 pixels. La luminosité est bonne, mais la colorimétrie est bizarrement réglée en mode « couleurs vives » par défaut, un mode trop froid et qui ne rend pas justice à la dalle. Un tour dans les réglages vous permettra de sélectionner le mode « naturel », bien mieux calibré.

Le OnePlus 11 embarque le puissant Soc Snapdragon 8 Gen 2, couplé à 8 Go de RAM. Le smartphone délivre de très bonnes performances, et peut faire tourner l’ensemble des applications, et des jeux gourmands en ressources, sans aucun problème. Son taux de rafraîchissement adaptatif de 120 Hz permet de belles prouesses, et vous n’aurez aucun problème de ralentissements, à moins de le pousser dans ces derniers retranchements. La fluidité est au rendez-vous et malgré quelques épisodes de chauffe, le OnePlus 11 est un smartphone efficace et fiable.

Le bloc photo du OnePlus 11 est original // Source : OnePlus

Est-ce que le smartphone de OnePlus est intéressant en promo ?

C’est une très bonne affaire pour un smartphone performant. Si vous recherchez avant tout un bon photophone, le OnePlus 11 est doté d’un capteur grand-angle de 50 Mpx, d’un ultra grand-angle de 48 Mpx, et un téléobjectif de 32 Mpx. Ce module photo fait un bon travail pour prendre des clichés nets et détaillés, surtout en pleine lumière. Bien qu’il ne soit pas le meilleur smartphone pour les photos, les clichés sont parfaitement exploitables. Dommage qu’en faible luminosité et de nuit, le tout manque de détails et de piqué. D’autres modèles dans la même gamme de prix, comme le Pixel 7 ou certains smartphones milieu de gamme, comme ceux de Xiaomi, proposent de meilleurs capteurs.

Enfin, niveau autonomie, la batterie de 5 000 mAh vous tiendra facilement une journée et demie dans le cas d’un usage régulier en journée. La recharge rapide de 100 W recharge le smartphone en une vingtaine de minutes seulement.

