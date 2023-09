[Deal du jour] Coupe du monde de rugby, finale de l’US Open et GP Explorer, avec ces trois rendez-vous, le week-end est riche en évènements sportifs. Un VPN ne sert pas qu’à protéger votre vie privée et vous pouvez aussi avoir accès à des contenus géobloqués. Ça tombe bien, NordVPN, partenaire du GP Explorer 2, propose en ce moment des promotions intéressantes pile pour ce moment riche en sport.

C’est quoi, cette offre NordVPN pour le GP Explorer 2023 ?

Pour cette édition 2023 du GP Explorer qui se tient ce samedi 9 septembre, NordVPN propose plusieurs offres en promotion, dont :

Passé les deux premières années, ces abonnements reviennent à leur prix normal, mais vous pourrez les résilier.

Et pour fêter l’évènement, les quatre premiers mois d’abonnement sont de plus offerts.

Les évènements du week-end NordVPN ?

Les VPN n’ont pas qu’une fonction de confidentialité, ils permettent aussi de délocaliser votre connexion à l’étranger. Si vous vous connectez à un serveur basé aux États-Unis, vous pourrez accéder aux catalogues US des nombreuses plateformes, en contournant simplement le blocage géographique des sites web de votre pays. Vous pourrez alors regarder des films et séries non disponibles en France, sur le catalogue US de Netflix, ou encore accéder à des chaînes de télévision étrangères, et avoir accès à des événements sportifs diffusés.

La finale de l’US Open

C’est le cas de la finale de l’US Open qui n’est pas diffusée gratuitement en France. La chaîne suisse RTS diffuse les matchs en direct et est accessible si vous êtes équipé d’un VPN. Il vous suffit de vous connecter à un serveur en Suisse, si vous arrivez à braver l’interface peu accueillante de NordVPN, et le tour est joué.

La coupe du monde de rugby

De même, si vous résidez à l’étranger et souhaitez regarder l’édition 2023 de la Coupe de monde de Rugby, vous pouvez utiliser un VPN et accéder librement aux chaînes qui diffusent gratuitement l’évènement qui se déroule en France. Il vous suffit de vous connecter à un serveur français et de choisir la chaîne qui vous intéresse.

La Coupe du monde de Rugby sera diffusée sur TF1 // Source : TF1

Les Réseaux Privés Virtuels sont d’ailleurs le plus souvent utilisés pour cette raison. Accéder à des contenus de zones géographiques différentes de la vôtre, que ce soit des chaînes de télévision, ou des plateformes de SVOD et de streaming, n’est pour l’instant pas illégal, même s’il existe actuellement un flou juridique.

C’est quoi, le Gp Explorer ?

Lancé en 2022 par le youtubeur Squeezie, le GP Explorer est une course automobile qui se déroule sur le circuit du Mans. Plusieurs créateurs et créatrices de contenus sur Youtube et Twitch pilotent une Formule 4 pendant une journée entière. La course est retransmise en direct sur la chaîne Twitch de Squeezie.

Après le succès de la première édition, l’édition 2023 du GP Explorer compte bien battre de nouveaux records. Les essais libres débutent samedi à 9 h, les qualifications suivent à 14 h, et enfin la course comencent à 18 h 30.

L’écurie NordVPN est arrivée vainqueur du Grand Prix de l’année dernière // Source : Youtube

