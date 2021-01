Vous avez décidé de prendre un VPN et vous ne savez pas vers quel fournisseur vous tourner ? Voici quelques conseils et critères à prendre en compte pour être sûr de faire le bon choix.

Ça y est, vous êtes convaincu : vous avez besoin d’un VPN, que ce soit pour protéger votre connexion Internet ou pour contourner le géoblocage de certains sites web ou applications.

Mais dans le petit monde des VPN, il est difficile de différencier le bon grain de l’ivraie : tous les services se ressemblent avec des prix qui vont du simple au triple. Pour mieux s’y retrouver, voici les principaux critères à prendre en compte lorsque vous vous apprêtez à prendre un abonnement à un VPN.

La fiabilité et la vitesse des serveurs

Les serveurs, c’est le nerf de la guerre lorsque l’on choisit un fournisseur de VPN. Ce sont eux qui vont vous garantir que votre connexion à un serveur VPN sera stable et surtout rapide. Plusieurs points sont donc à vérifier :

La qualité des serveurs proposés et leur répartition à travers le monde. Les plus grosses marques de VPN proposent aujourd’hui des milliers de serveurs répartis un peu partout dans le monde. ExpressVPN affiche par exemple sur son site web la liste complète des localisations de ses serveurs avec les protocoles de connexion supportés.

Pratique si vous voulez délocaliser votre connexion dans un pays en particulier et si vous voulez vous assurer que ces serveurs disposent bien du protocole de connexion Lightway, qui assure à la fois une meilleure vitesse et sécurité de connexion.

Pour vérifier la stabilité et la vitesse de connexion des serveurs, il y a deux solutions. La première consiste à aller lire les différents tests et avis sur les VPN que l’on trouve ici et là sur les applications de VPN. Frandroid affiche par exemple dans son test d’ExpressVPN des tests de débits effectués sur différents serveurs situés aux quatre coins du monde.

Mais le mieux reste encore de tester soi-même les différents VPN que l’on vise et de se faire sa propre opinion sur la qualité des serveurs. Les grandes marques de VPN proposent toutes dans leurs abonnements une garantie « satisfait ou remboursé ». C’est le cas d’ExpressVPN, qui le propose pendant 30 jours sur son abonnement d’un an. Durant ces 30 jours, il suffit d’entrer en contact avec le SAV et de demander un remboursement, qui sera immédiat.

La confidentialité des données

Tous les fournisseurs de VPN l’affirment sur leur site : toutes les données qui transitent sur leurs serveurs VPN restent anonymes et les fournisseurs de VPN ne conservent aucune trace de l’activité de leurs utilisateurs. Pour s’en assurer, le mieux est encore de se référer à la politique de confidentialité du fournisseur de VPN. Celle d’ExpressVPN se montre très claire et dispose même d’un résumé en français sur son site web.

Certains fournisseurs de VPN affichent parfois également sur leur site web des audits indépendants attestant que la politique de confidentialité des données est bel et bien appliquée. C’est ce qu’a fait ExpressVPN en 2019 quand il a demandé au cabinet d’audit PricewaterhouseCoopers de vérifier que sa politique de confidentialité affichée sur son site web correspondait bien avec ce qu’il se passait sur ses serveurs.

Enfin, pour garantir la confidentialité des données d’un point de vue matériel, de plus en plus de fournisseurs de VPN utilisent des serveurs qui n’écrivent jamais sur le disque dur et fonctionnent uniquement sur la RAM. Toutes les données sont donc effacées à chaque redémarrage du serveur. Autre avantage de cette technologie nommée Trusted Server chez ExpressVPN, les serveurs ne peuvent pas être saisis (ou volés) physiquement sans que les données soient effacées.

Une application multiplateforme et avec de nombreuses options

Avoir de bons serveurs et une politique de confidentialité des données strictes, c’est bien, mais encore faut-il que la ou les applications tournent sur vos appareils et soient ergonomiques.

Là encore, le mieux est encore de vérifier en amont sur quels appareils connectés sont disponibles les applications. Tous les fournisseurs de VPN ne proposent pas par exemple d’application Android TV. Quant à l’ergonomie, mieux vaut tester soi-même (avec la garantie satisfait ou remboursé) pour se faire une bonne idée de la chose.

Que ce soit sur ordinateur ou sur smartphone, vérifiez bien les fonctionnalités avancées dans les options : le split-tunneling, le kill switch ou le choix du protocole réseau doivent a minima être présents. Les abonnements de VPN à bas prix ne le proposent pas toujours. L’application d’ExpressVPN comprend quant à elle toute ces options.

