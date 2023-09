TikTok compte de nombreux comptes à visée éducative pour réviser tout au long de l’année. Découvrez notre sélection des meilleurs comptes pour réviser le français, les mathématiques, la philosophie, l’espagnol et l’anglais de manière ludique et efficace.

Contrairement à ce que beaucoup peuvent penser, TikTok n’est pas un réseau uniquement pour la danse ou les défis abrutissants. Depuis un an, on vous présente chaque mois quelques comptes TikTok qu’on aime et qu’on vous conseille, on vous a aussi dégoté quelques comptes pour vous faire aimer la science, et pour la rentrée, on vous a sélectionné des comptes qui vous aideront à réussir votre année haut la main !

Yas Spanish, pour l’espagnol

Que répondre à la place « Estoy bien ! » ? Comment on utilise l’impératif en espagnol ? C’est la rentrée, et vous vous souvenez même plus de l’alphabet en espagnol… heureusement, @yas.spanish est là ! Yasmine est professeure d’espagnol en ligne avec plus de 5 ans d’expérience dans l’éducation. Elle propose aussi d’envoyer tous les jours une leçon par mail, afin de s’entraîner tous les jours.

BosseTesMaths, pour les mathématiques

Corinne Huet, @BosseTesMaths, est professeure agrégée de mathématiques depuis une vingtaine d’années et enseigne toujours. À travers son compte TikTok, elle cherche à réconcilier les étudiants avec les mathématiques. Défis, équations à faire avec elle, rappel des règles de base, conseils pour mieux calculer, vous pourrez bientôt jeter votre calculatrice à la poubelle.

monsieur_prof, pour l’anglais

Le professeur d’anglais que tout le monde rêve d’avoir. À travers ses vidéos, qu’il filme pendant ses cours, @monsieur_prof nous apprend la langue anglaise de manière ludique, mais parle aussi de la culture anglaise, comme l’apprentissage de la dégustation de thé.

Elevationsfr, pour la philosophie

La philosophie, c’est compliqué. C’est facile de se dire « Ça sert à rien, de toute façon j’y vais à la chance, ça dépend de l’inspiration, impossible à réviser. » Détrompez-vous ! Avec @Elevationsfr, la philosophie devient un jeu d’enfant. Conseils pour réviser, rappel des cours, vocabulaire, vous trouverez tout ce dont vous aurez besoin pour réussir votre année.

Athéna Sol, pour la linguistique

Athéna Sol est professeure de français. Sur TikTok, elle propose du contenu à la fois divertissant et éducatif autour de l’étude du vocabulaire et de la syntaxe. Apprenez de nouveaux termes, l’origine de certains mots, et tout ce que vous avez à savoir sur la linguistique.

capuisreading, pour la littérature

Ça nous est déjà arrivé à tous et toutes : lire un livre pour les cours, ne pas aimer ou ne rien comprendre (ou les deux !), et se retrouver ensuite devant une feuille d’examen impossible à remplir. Heureusement, @capuisreading nous sort du pétrin. Revues littéraires, littérature classique, institutions littéraires, mais aussi histoire de l’art et philosophie, vous connaitrez les belles-lettres jusqu’au bout des doigts.

ohmyfrenchclass, pour les bases de français

Le compte de Sam, @ohmyfrenchclass , n’est pas spécialement destiné à un public francophone. Comme elle le met dans la description de ses vidéos, elle enseigne le français aux personnes étrangères. Ses vidéos reprennent donc les bases de la langue, mais c’est toujours intéressant de se les rappeler !

