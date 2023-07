[Deal du jour] Cette petite barre de son n’en est pas moins puissante pour autant. La LG QP5W est idéale si vous cherchez une bonne installation sonore puissante, qui prend un minimum de place. Elle est parfaite pour accompagner votre téléviseur, et perd 400 € de son prix initial pendant les soldes.

C’est quoi, la promotion sur cette barre de son LG ?

La barre de son LG QP5W est commercialisée 699 € à son lancement. Depuis, elle est régulièrement trouvable autour de 380 €. Durant les soldes d’été, elle est au prix de 299 € sur Ubaldi.

👉 Ne ratez aucune offre pendant les soldes grâce à notre guide spécialement dédié.

C’est quoi, cette barre de son compact de LG ?

Cette barre de son LG possède une taille parfaite pour se poser devant votre téléviseur sans envahir l’espace. Ses dimensions de 29.6 × 5.99 × 12.6 cm pour la barre, et 38.8 × 29.1 × 18.5 cm pour le caisson de basse, en font un appareil, en effet, relativement facile à caser dans votre coin TV. Son design minimaliste et son revêtement en tissu acoustique blanc sont de plus très élégants. Forcement, sa petite taille en fait plus une barre de son adapté aux petits intérieurs. Dommage que les LED à l’avant empêchent la QP5W d’être complètement invisible.

La LG QP5W possède une entrée et une sortie HDMI 2.1, une entrée optique et une interface Bluetooth 4.0. Ces cinq haut-parleurs délivrent un son surround généreux pour sa taille, d’une puissance totale de 320 W. Ce n’est pas l’installation sonore la plus puissante du marché, mais elle accompagnera dignement n’importe quel téléviseur. Bien que la spatialisation ne soit pas des plus naturels, l’ensemble est dynamique, avec des basses bien présentes et un audio détaillé. Sa compatibilité Dolby Atmos et DTS:X vous fera profiter de vos contenus avec la meilleure immersion possible, malgré des médiums et aiguës parfois en retrait.

Bien que la barre de son soit compacte, le caisson prend un peu plus de place // Source : LG

Est-ce que cette barre de son de LG vaut le coup pendant les soldes ?

Malgré quelques concessions au niveau sonore pour la rendre compacte, la QP5W est une très bonne barre de son, surtout à moins de 300 €. Pour regarder des films et des séries, ou jouer à des jeux vidéo, elle délivre un son ample et juste, si vous ne poussez pas le volume à fond. La technologie AI Sound Pro calibre le son pour plus d’immersion, grâce à une gestion intelligente des dialogues et des bruitages, mise en avant au bon moment. Enfin, connecter un appareil en Bluetooth pour écouter vos playlists Spotify ou Deezer. Sans égaler une vraie installation Hi-Fi, la QP5W est un excellent moyen d’ambiancer votre intérieur.

Pour aller plus loin pendant les soldes

👉 Pour y brancher votre barre de son, retrouvez notre sélection de téléviseurs en solde

👉 Découvrez les PC portables soldés à ne pas manquer

👉 Retrouvez les meilleurs smartphones en solde

👉 Notre guide spécial vélos à assistance électriques soldés

C'est sûr : vous payez votre forfait 4G trop cher Votre prochain forfait mobile 4G ou 5G sans engagement est dans ce guide Comparateur forfait mobile sans engagement

Abonnez-vous gratuitement à Artificielles, notre newsletter sur l’IA, conçue par des IA, vérifiée par Numerama !

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.