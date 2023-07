[Deal du Jour] Sorti à l’automne 2022, le Pixel 7 est un excellent smartphone de Google. Sans être une révolution, ses performances et fonctionnalités sont suffisantes pour être une excellente alternative aux modèles plus haut de gamme.

C’est quoi, cette promotion sur le Pixel 7 ?

Parmi les nombreux smartphones en soldes, le Google Pixel 7 est habituellement vendu entre 530 € et 600 €. Il est proposé en ce moment pour les soldes au prix de 509 €.

👉 Ne ratez aucune offre pendant les soldes grâce à notre guide spécialement dédié.

C’est quoi, ce smartphone de Google ?

Le Pixel 7 ne révolutionne pas le monde des smartphones, y compris dans sa propre famille. Les bordures sont certes un peu moins grosses et l’écran mieux mis en valeur, mais le dernier-né de Google reprend globalement les principaux traits de son prédécesseur. Ses dimensions sont de 155 × 73,2 × 8,7 mm pour un poids de moins de 200 g. Léger, sa prise en main est excellente, et les boutons principaux sont bien répartis, pour une très bonne ergonomie. En dehors des finitions impeccables, le Pixel 7 est certifié IP68 et résiste à une brève chute dans l’eau ou à la pluie.

L’écran OLED de 6,3 pouces est compatible HDR10+ et offre un taux de rafraîchissement jusqu’à 90 Hz. Les contrastes sont bons, mais la luminosité un peu faible n’est pas suffisante en plein soleil. Vous pourrez tout de même utiliser le Pixel 7 de jour en extérieur. La qualité de l’écran est globalement très bonne, et les performances sont au rendez-vous, avec la fluidité attendue pour un smartphone de cette gamme de prix. Le smartphone ne rame pas, même avec plusieurs applications ouvertes en même temps. Malgré la limitation à 90 Hz, les jeux vidéo tournent sans soucis.

Le Google Pixel 7 Pro reprend le design du Pixel 6 Pro, avec un aluminium poli pour monter en gamme. // Source : Google

Le Pixel 7 est-il une bonne affaire en solde ?

À 509 €, c’est une très bonne affaire si vous cherchez un smartphone doté de nombreuses qualités. Notre guide des meilleurs smartphones de 2023 vous aidera à le comparer à des modèles haut de gamme. Il s’accompagne de la puce Tensor G2, couplée avec l’interface Pixel Experience. L’expérience utilisateur n’est pas exempte de petits défauts, mais naviguer dans le smartphone et utiliser les applications via Android 13 est agréable. Niveau autonomie, comptez une journée d’utilisation avant de devoir recharger la batterie.

Comme à son habitude, Google mise beaucoup sur la qualité de ses photos. Plus qu’un smartphone, c’est l’un des meilleurs photophone sur le marché que propose la firme américaine. Le module photo est composé de deux capteurs, un objectif grand-angle de 50 mégapixels, et un objectif ultra grand-angle de 12 mégapixels. De jour comme de nuit, les photos sont nettes et détaillées. L’autofocus est au point et la stabilisation optique est efficace. Le smartphone peut aussi filmer jusqu’en 4K à 60 i/s. Vous trouverez plus de détails sur le module photo, et l’ensemble du smartphone, dans notre test dédié.

Pour aller plus loin pendant les soldes

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.