[Deal du jour] L’Oppo Pad Air est la première tablette de la marque. D’entrée de gamme, elle propose pourtant une belle fiche technique pour un prix très contenu, surtout pendant les soldes.

C’est quoi, cette promotion sur la tablette Oppo ?

L’Oppo Pad Air est normalement vendue 299 €. Durant les soldes, elle est proposée au prix de 149 € sur Cdiscount.

C’est quoi, cette tablette Oppo Pad Air ?

Le design de l’Oppo Pad Air ne peut pas être plus classique. Elle ressemble à une tablette normale aux angles arrondis, et à la taille fine, avec une belle place pour l’écran. Son design ultra-fin de 6,94 mm et son poids léger de 440 g, font de l’Oppo Pad Air un appareil qui tient bien en main et agréable à manipuler. Dommage que les bordures d’écran, plus épaisses que chez les concurrents, fassent davantage bon marché que la tablette ne l’est réellement.

L’écran LCD de 10,36 pouces occupe tout de même 83,5 % de la surface totale de la tablette. Il offre une définition de 2000 × 1200 pixels, avec une bonne qualité d’image et des couleurs bien calibrées. La luminosité, un peu faible, ne convient cependant pas à une utilisation en extérieur, surtout en plein soleil. Reste que dans des conditions de luminosité idéale, la tablette d’Oppo délivre de belles images, parfaitement adapté pour le visionnage de contenu. L’écran dispose aussi d’un taux de rafraîchissement de 60 Hz.

La tablette est fine et offre une bonne prise en main // Source : Oppo

Est-ce que cette tablette Oppo vaut le coup en solde ?

Moins de 150 € pour une tablette qui remplit son contrat, c’est une bonne affaire. L’Oppo Pad Air embarque le processeur Qualcomm Snapdragon 680, couplé à 4 Go de mémoire vive et 64 Go de stockage. Bien que la puce soit d’entrée de gamme, elle vous permettra de naviguer sur le web ou de visionner du contenu sur les plateformes de streaming. N’espérez pas trop jouer à des jeux vidéo gourmands en ressources, au risque de voir la tablette ramer et chauffer légèrement.

L’interface ColorOS offre de nombreuses possibilités de personnalisation et s’avère être très ergonomique et plutôt intuitive. Niveau autonomie, comptez une bonne journée d’utilisation et un peu moins de 2 h pour recharger complètement la batterie.

