[Deal du jour] Dans la jungle des forfaits mobiles, certains opérateurs arrivent à sortir du lot, le temps d’une offre limitée. C’est le cas aujourd’hui de Cdiscount Mobile, qui propose un forfait avec 60 Go de données 4G, au prix vraiment attractif de 8 €/mois. Cependant, l’offre n’est valable que jusqu’au dimanche 9 juillet.

C’est quoi, l’offre sur ce forfait 4G Cdiscount ?

Cdiscount Mobile propose un forfait 4G sans engagement, avec 60 Go de data, au prix de 7,99 € par mois. Le prix du forfait ne change pas passé un an. Notez que vous devrez débourser dès la commande le montant de la carte SIM, en ce moment à 1 € seulement. L’offre est valable jusqu’au dimanche 09 juillet 2023.

C’est quoi, ce forfait de Cdiscount Mobile avec 60 Go de data ?

Cdiscount propose de nombreux forfaits mobiles sans engagement, de 20 Go à 150 Go de data. Ce forfait 60 Go est une offre limitée qui ne fait pas partie de ses forfaits habituels. L’opérateur virtuel passe par l’excellent réseau de Bouygues Télécom. 60 Go de données, ce n’est certes pas un gros volume, mais peut largement suffire en fonction de l’utilisation que vous faites de votre smartphone. Vous pourrez utiliser internet en 4G en dehors de chez vous, quand vous n’avez pas accès au Wi-Fi, et accéder à vos applications, ou écouter de la musique sur vos services de streaming au quotidien, sans trop vous soucier de votre consommation.

Si vous êtes amené à voyager cet été, 8 Go de data 4G par mois sont à utiliser depuis l’Europe et les DOM. Une quantité certes limitée, mais qui peut dépanner, le temps de télécharger une carte sur Google Maps. Les appels, SMS et MMS sont bien sûr illimités depuis la France et presque 30 destinations en Europe et Outre-mer.

Cette offre de Cdiscount est-elle une bonne affaire ?

Ce forfait 60 Go proposé par Cdiscount est une bonne affaire pour celles et ceux qui n’ont pas besoin d’un gros volume de données ou de la 5G. Sachez, par exemple, que si vous utilisez votre smartphone principalement pour écouter votre musique dans les transports, une heure d’écoute équivaut environ à 50 Mo de data. Le forfait de Cdiscount est donc intéressant à ce prix.

Pour situer Cdiscount Mobile parmi la concurrence, consultez notre guide des meilleurs forfaits mobiles du moment. La souscription se fait facilement et rapidement, grâce au numéro RIO (Relevé d’Identité Opérateur), via un simple appel gratuit.

