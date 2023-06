Au salon Vivatech, la SNCF a dévoilé la nouvelle interface de ses panneaux « Départs » et « Arrivées ». Une annonce en apparence anodine, qui a provoqué une vive polémique sur les réseaux sociaux, car le vert semblait avoir disparu.

Avec Elon Musk sur place, qui aurait cru que la grosse polémique du salon Vivatech serait provoquée par la SNCF ? La Société nationale des chemins de fer a pourtant réussi cet exploit, en dévoilant le nouveau design de ses panneaux d’informations en gare.

Sur Twitter le 15 juin, le compte de la SNCF a publié quatre photos de sa conférence de presse organisée à Vivatech. L’une d’entre elles dévoile les nouveaux panneaux, en apparence tous bleus (Départs et Arrivées). De quoi provoquer une vive polémique, qui a retourné des milliers d’internautes contre la SNCF.

Remplacer un affichage FACILE à lire et à distinguer par un obscur, ILLISIBLE en forte luminosité et quasi identique en apparence entre les départs et les arrivées ?

Un problème de couleur sur la photo de la SNCF

Après le fiasco du lancement de SNCF Connect, la SNCF s’apprête-t-elle vraiment à remplacer les panneaux « Arrivées » verts par des panneaux « Arrivées » bleus, de la même couleur que les panneaux « Départs », qui resteront bleus ? La réponse est non.

En réalité, la photo publiée par la SNCF sur Twitter a un gros problème d’affichage. Le vert apparaît bleu, ce qui a créé la confusion chez de nombreux utilisateurs. Numerama a pu aller voir les couleurs en vrai et confirme que l’on reste sur du bleu et du vert, certes plus foncés qu’autrefois.

Voici les nouveaux écrans de la @SNCF qui font tant polémique, soi-disant parce qu’ils sont de la même couleur. Ce n’est pas le cas en vrai, même s’il est vrai qu’ils sont plus foncés qu’avant. #Vivatech pic.twitter.com/tKXQYFq2gZ — Numerama (@Numerama) June 16, 2023

Les nouveaux panneaux de la SNCF posent quand même des questions

Si cette polémique est principalement construite sur du vide, nombreux sont les internautes à faire remarquer que les nouveaux panneaux posent d’autres problèmes. Trop foncés, ils pourraient être difficiles à lire lors des journées trop ensoleillées, tandis que l’absence de lignes qui changent de couleur, comme autrefois, pourrait rendre la lecture plus difficile.

Du côté des points positifs, l’ajout de l’heure en haut à droite, l’arrivée d’une police plus moderne et l’affichage des voies dans une icône claire et opaque vont plutôt dans le bon sens. La SNCF a sans doute la possibilité d’améliorer sa proposition, pour mettre tout le monde d’accord.

En modifiant la luminosité de l’image publiée par la SNCF, on constate que le panneau « Arrivées » n’a jamais été bleu. // Source : Numerama

En réaction à la polémique, la SNCF compte organiser une conférence à Vivatech le 17 juin à 14h30. Le groupe a aussi envoyé le communiqué suivant à Numerama :

« Concernant l’affichage, il a été amélioré dans son contenu (type d’informations proposées) et il est actuellement testé au niveau des couleurs et du contraste pour améliorer sa lisibilité pour tous. Les premiers retours de ces tests font clairement apparaître que les clients sont très attachés aux couleurs du bleu (départs) et vert (arrivées) qui ne seront pas modifiées. »

Le groupe SNCF, qui précise que tout ceci n’est qu’une expérimentation, et pas l’annonce d’un déploiement national, se dit attentif aux retours des utilisateurs. Toujours est-il que cette polémique a été largement gonflée, et que les êtres humains ont toujours affiché une certaine réticence aux changements. Jusqu’à ce qu’il finisse par leur convenir.

