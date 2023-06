[Deal du Jour] Si vous n’avez pas besoin de beaucoup de data au quotidien, de nombreux opérateurs proposent des forfaits adaptés. Certaines offres comprennent peu de Go et sont très abordables. Voici quelques forfaits à moins de 10 € par mois.

Quels sont les meilleurs forfaits mobiles pas chers du moment ?

NRJ Mobile et Cdiscount Mobile, 30 et 20 Go de data pour moins de 7 € par mois

Prixtel : de 20 à 60 Go de data, à partir de 5,99 € par mois

NRJ Mobile et Cdiscount Mobile

Les deux opérateurs virtuels passent par le réseau de Bouygues Télécom et offrent sensiblement le même forfait. NRJ Mobile propose un forfait avec 30 Go de données en 4G, au prix de 6,99 € par mois. Ce forfait est sans engagement et son prix ne change pas, même passé la première année. Le montant de la carte SIM est en ce moment d’une valeur de 1 € seulement. Cdiscount Mobile propose un forfait sans engagement, avec 20 Go de data 4G au prix de 5,99 € par mois. Le prix du forfait ne change pas passé un an et vous devrez aussi débourser dès la commande le montant de la carte SIM, en ce moment à 5 €.

30 Go et 20 Go de données vous permettent d’utiliser votre smartphone au quotidien quand vous n’êtes pas chez vous. Sachez qu’une heure d’écoute de musique en streaming équivaut environ à 50 Mo de data. Vous pourrez vous promener avec votre playlist Spotify dans les oreilles sans craindre de dépasser votre forfait.

Le réseau de Bouygues Télécom est excellent, et couvre presque 90 % du territoire. Les appels, SMS et MMS illimités depuis la France et l’Europe sont compris. Vous bénéficiez aussi d’une connexion à l’étranger, principalement en Europe. 8 Go de data en 4G par mois peuvent être utilisés depuis l’Europe et les DOM avec NRJ Mobile. Cdiscount met à votre disposition 10 Go pour l’Europe et les DOM.

Cdiscount Mobile (haut) et NRJ Mobile (bas) proposent sensiblement les mêmes forfaits // Source : Cdiscount / NRJ Mobile

Prixtel, le forfait qui s’adapte

Prixtel propose plusieurs forfaits flexibles 4G, dont le petit forfait Oxygène avec 20 Go de données, à partir de 6,99 € par mois. Ce forfait est sans engagement. Vous devrez débourser dès la commande le montant de la carte SIM qui s’élève à 10 €.

Contrairement aux opérateurs traditionnels, les forfaits de Prixtel ne sont pas bloqués à une quantité de data maximum. Le forfait Oxygène, commence à partir de 20 Go de données mobiles pour moins de 7 € par mois, et vous permet de monter jusqu’à 60 Go de data pour moins de 10 € par mois. Ce n’est certes pas un gros volume de data, mais en fonction de l’utilisation que vous faites de votre smartphone, c’est suffisant pour utiliser internet en 4G quand vous n’avez pas accès au Wi-Fi. Si vous montez jusqu’à 60 Go de data consommées dans le mois, le forfait reviendra à un volume de départ de 20 Go le mois qui suit.

Prixtel est un réseau virtuel qui passe par l’opérateur historique SFR. Les appels, SMS et MMS en illimités vers les mobiles et fixes en France métropolitaine et DOM (hors Mayotte) sont compris, ainsi que 15 Go de data à utiliser dans l’U.E et les DOM.

Vous pouvez vous abonner au forfait de Prixtel, ainsi qu’aux forfaits de NRJ Mobile et Cdiscount Mobile, en gardant votre numéro. La souscription à un nouveau forfait est simple grâce à votre numéro RIO (Relevé d’Identité Opérateur).

Les forfaits de Prixtel s’adaptent à votre consommation de data. // Source : Prixtel

