[Deal du jour] L’été arrive, et la température risque de grimper en flèche dans les semaines qui arrivent. Pour profiter de la saison sans avoir à subir la chaleur, les climatiseurs sont une bonne solution, à condition de choisir le bon. Le New Breeze Eco, en ce moment en promo, est tout trouvé.

C’est quoi, la promotion sur ce climatiseur de la marque Klarstein ?

Le climatiseur Klarstein New Breeze Eco est un modèle polyvalent, qui dispose aussi des fonctions ventilateur et déshumidificateur. Il est habituellement vendu autour de 525 €.

Amazon le propose actuellement au prix de 499,99 €, avec une réduction supplémentaire de 60 € via un coupon à cocher au moment de la commande. Son prix passe alors à 439,99 €, soit près de 90 € de réduction.

C’est quoi, ce climatiseur mobile ?

Klarstein est une société allemande qui possède une grande gamme de climatiseur. Le New Breeze Eco est un climatiseur mobile d’une puissance de rafraîchissement de 10 000 BTU. Il convient parfaitement pour une pièce d’une superficie comprise entre 29 m² et 49 m² maximum. Via la télécommande fournie, vous pourrez choisir une température entre 16 et 30 °C, ainsi que le type de ventilation. Il dispose bien sûr d’un mode automatique, pratique pour ne pas avoir à tâtonner les réglages vous-même avant de trouver la bonne température.

L’air pulsé refroidit la pièce dans l’heure, pour apporter une température ambiante comprise entre 20 °C et 25 °C, selon vos préférences. Malheureusement, contrairement à d’autres modèles, le flux d’air froid est envoyé dans une seule direction, ce qui peut s’avérer un problème. En effet, selon l’emplacement de l’appareil, vous pourrez être directement sous le flux du climatiseur, et serez amené à le déplacer en fonction. Notre guide des climatiseurs à choisir en 2023 vous aidera à trouver le modèle qui vous convient le mieux. Quatre roulettes vous permettent toutefois de le déplacer facilement, y compris d’une pièce à l’autre. Notez qu’il est indispensable d’installer un tuyau flexible qui va du climatiseur à la fenêtre, cette dernière fermée le plus possible, pour que l’air chaud n’entre pas.

Vous pourrez utiliser la télécommande ou le panneau sur le climatiseur pour effectuer les réglages // Source : Klarstein

Est-ce que ce climatiseur mobile est une bonne affaire à ce prix ?

Moins de 90 € sur son prix initial, c’est une très bonne affaire. En plus de sa fonction climatisation, le Breeze Eco peut faire office de ventilateur, et peut sécher ou déshumidifier une pièce grâce à sa fonction de déshumidification. Un mode nuit adapte la puissance du flux, pour la température ambiante de votre choix. Vous pourrez aussi programmer la mise en route et l’arrêt. Le niveau sonore du climatiseur de Klarstein va de 48 jusqu’à 65 dB. Rassurez-vous, en mode nuit, le Breeze Eco sera plus proche des 48 dB.

Le New Breeze Eco se situe dans la classe énergétique A+, soit une faible consommation d’énergie. Le gaz réfrigérant R290 est utilisé. Respectueux de l’environnement, ce gaz contribue à réduire votre empreinte carbone et votre consommation d’énergie. Dommage cependant que le tuyau d’évacuation fourni soit un peu court et laisse passer de l’air chaud de l’extérieur s’il est mal positionné. Enfin, niveau design, Klarstein soigne l’aspect de son climatiseur. Sa façade avant aux bords arrondis et aux teintes sobres s’intègre facilement dans une pièce.

